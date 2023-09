AMLO defiende investigación del caso Ayotzinapa; grabaciones se harán públicas, dice

Justo cuando se cumplen nueve años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el mandatario mexicano dedicó una buena parte de su conferencia de prensa matutina para defender la indagatoria que retomó su administración con el compromiso de esclarecer qué pasó con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, las y los familiares han acusado falta de transparencia por parte de la Sedena, lo que ha representado un obstáculo para avanzar en el caso.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 26 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este martes que él no va a mentir y que su Gobierno no va “a fabricar algo que no no sea cierto” sobre el caso Ayotzinapa, ya que, argumentó, se realiza una investigación a fondo con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), algo con lo que no están de acuerdo las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos.

Justo cuando se cumplen nueve años de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, el mandatario mexicano dedicó una buena parte de su conferencia de prensa matutina para defender la indagatoria que retomó su administración con el compromiso de esclarecer qué pasó con los jóvenes el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, las y los familiares han acusado falta de transparencia por parte de la Sedena, lo que ha representado un obstáculo para avanzar en el caso.

“Estamos haciendo una investigación a fondo, seria. Vamos avanzando. Se cometió el error de ocultar la verdad y de desaparecer pruebas, y de implantar, imponer lo que se llamó pacto de silencio. Entonces todo eso lo estamos enfrentando y hemos avanzado bastante”, afirmó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.