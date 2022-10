El titular de Gobernación dice ahora que Calderón puede ser juzgado como Pinochet

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, desconoció las declaraciones que realizó ayer en el Congreso de Michoacán, donde aseguró que existía una investigación internacional por tráfico de armas en contra de Felipe Calderón, sin embargo, aseguró que el expresidente no está exento de ser juzgado como ocurrió con Augusto Pinochet.

“Yo no señalé que hubiese alguna averiguación en contra de nadie. Sí sostengo que ‘Rápido y Furioso’, en otras palabras, fue un crimen perpetrado desde el Estado, de lesa humanidad”, dijo el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) de visita por San Luis Potosí.

“So pretexto de combatir al crimen organizado, se le entregó armamento al crimen organizado y eso aquí o en cualquier parte del mundo, cualquier país democrático, pues no nada más es una barbaridad, sino que es un crimen de lesa humanidad”, agregó en rueda de prensa posterior a su reunión con legisladores potosinos.

El funcionario insistió en condenar el operativo “Rápido y Furioso”, al que calificó como un crimen de Estado, y consideró que la justicia internacional podría alcanzar al expresidente Calderón, como ocurrió con el exdictador chileno, Augusto Pinochet.

Esta mañana, luego de que Adán Augusto López revelara que hay una investigación internacional en contra del expresidente Felipe Calderón, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en su momento se abrió un expediente, pero que desconoce si está vigente.

-¿De esta investigación no sabe si hubo como tal en contra de Calderón? -le preguntó una reportera durante su conferencia de prensa matutina.

–No sé si esté vigente, pero sí en su momento se abrió un expediente. No sé si se mantenga vigente, si continúen investigando o ya le dieron “carpetazo” porque involucra a los dos gobiernos [Estados Unidos y México]. No es nada más un asunto de la delincuencia -afirmó.

El tema salió a conversación después de que López Obrador asegurara que “una cosa es la autoridad y otra cosa es la delincuencia”, y que “el problema de antes es que se vincularon en muchos actos ilícitos, incluso vinculaciones ilícitas entre gobiernos”.

Como ejemplo, puso el operativo “Rápido y Furioso”, el cual consideró que “es a todas luces ilegal” y “violatorio de nuestra soberanía”. “Eso se pactó entre los gobiernos de Estados Unidos y México. Eso ya no se permite”, sostuvo.

Desde Palacio Nacional, el mandatario recordó que el acuerdo entre los dos países consistió en que se introdujeran de manera clandestina armas de Estados Unidos a México con sensores para que llegaran a la delincuencia, y que con esos sensores se pudiera detectar quiénes las usaban y detenerlos.

Por ello, El Jefe del Ejecutivo federal cree que debe haber una investigación que involucre a los dos gobiernos que participaron. “No tengo yo más información que ésta que es de dominio público y sí está probado que llevaron a cabo ese operativo”, agregó.

“Se hizo una investigación en Estados Unidos. No sé si esté vigente porque también suele pasar que allá dan carpetazo a asuntos que consideran no convenientes, pero de que existió esta operación y que se enteraron en el Gobierno de Calderón, de eso no hay duda y que dieron el permiso”, insistió.