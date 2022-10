Latinometrics destaca la alta popularidad de AMLO, pese a críticas de la oposición

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).– La consultora Latinometrics destacó que a pesar de la fuerte oposición que tiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador en México, sus niveles de aprobación se encuentran entre los más altos del mundo y en la historia reciente del país.

En el análisis de Latinometrics, que toma datos de Morning Consult, López Obrador se ubica como el segundo Presidente con mejor aprobación, por detrás del Primer Ministro de la India, Narendra Damodardas Modi.

(1/10) Mexican president AMLO has some very vocal critics, but his approval ratings are among the highest in the world and in the country’s recent history.

A thread on presidential popularity 🗳️: pic.twitter.com/PMRfk6ooun

— Latinometrics (@LatamData) October 26, 2022