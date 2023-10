Panamericanos: México gana oro en tiro y ráquetbol; boxeador logra pase a París 2024

Por Débora Rey y Carlos Rodríguez

SANTIAGO (AP).— La raquetbolista mexicana Paola Longoria sumó una medalla de oro más a su exitosa trayectoria en los Juegos Panamericanos. Con esta undécima presea quedó a una del récord histórico en la tabla general de medallas, gracias al triunfo ante Argentina por 3-1 en la final por equipos en Santiago 2023, tal vez los últimos de su gloriosa carrera.

Longoria, de 34 años, igualó la serie con el triunfo sobre Natalia Méndez 11-6, 11-7 y 11-9 en el Centro de Raquetas, luego que la argentina María José Vargas le había ganado a Montserrat Mejía por 11-5, 11-9 y 11-9 el jueves, en el último día de ráquetbol de la justa deportiva.

El punto decisivo lo aportaron Mejía y Alexandra Herrera contra Méndez Vargas, nacidas en Bolivia y nacionalizadas argentinas, por 14-12, 11-7 y 11-5.

“Este deporte me ha dado grandes satisfacciones. Me voy contenta, me voy satisfecha con todo lo que se puede ganar en mi deporte no una sino varias veces”, dijo la galardonada deportista mexicana.