Mac Neil cierra natación con pókar de oro; México, tercero en medallero panamericano

Por Eric Núñez y Mauricio Savarese

SANTIAGO, 26 de octubre (AP).— Esta vez, la campeona olímpica Maggie Mac Neil no necesitó usar lentes para mirar el tablero de resultados y constatar si había ganado su carrera.

La canadiense de 23 años, quien se hizo viral por entrecerrar los ojos para ver su posición en Tokio hace dos años, ha sido la gran figura individual de estos Juegos Panamericanos, llevándose cinco medallas de oro, una de plata y otra de bronce.

En el cierre de la natación de Santiago 2023, Mac Neil se encargó del tramo en mariposa —su especialidad— para que su país se llevara la victoria en el relevo combinado 4×100 femenino con un tiempo de 3:58.76. Estados Unidos se adueñó de la plata y México alcanzó el podio con un bronce.

A diferencia de su experiencia en Tokio, la canadiense rápidamente supo que había ganado.

That's a wrap in the pool!

Maggie Mac Neil also made history with the most gold medals won by any 🇨🇦 at one Pan Am Games.

After 5️⃣ days of racing, swimmers will be taking home 25 medals including 11 🥇!

Full report: https://t.co/8r3XPEtJF2 pic.twitter.com/VgaP5aKR6Q

— Swimming Canada / Natation Canada (@SwimmingCanada) October 26, 2023