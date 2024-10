Carlos Sainz saldrá primero en el GP México; “Checo” Pérez se va hasta el lugar 18

Ciudad de México, 26 de octubre (SinEmbargo).- El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, se llevó la sesión clasificatoria del Gran Premio (GP) de México y arrancará desde la posición de privilegio de la parrilla este domingo.

Carlos Sainz, quien se ha mostrado como el piloto mas constante del fin de semana logró quedarse con la pole position al parar el cronómetro en un tiempo de 1:16.778 y buscará ganar su primer carrera en México.

En tanto, Max Verstappen de Red Bull se quedó con el segundo lugar con un registro de 1:16.803, seguido de Lando Norris de McLaren con un tiempo de 1:16.505.

Charles Leclerc de Ferrari, George Russell y Lewis Hamilton de Mercedes; Kevin Magnussen de Hass; Pierre Gasly de Alpine, Alex Albon de Williams y Nico Hulkenberg de Hass completaron los diez primeros lugares de salida.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez tendrá una tarea complicada este domingo cuando arranque desde el lugar 18 de la parrilla. Pese a contar con el apoyo de miles de compatriotas, el piloto de Red Bull no pudo superar el primer corte al finalizar con un tiempo de 1:17.611.

Tras finalizar su participación en la clasificación, “Checo” señaló que un problema con los frenos de su auto le ha impedido obtener un buen desempeño.

“Desde las últimas tres, cuatro carreras que no puedo frenar el auto, no entiendo el por qué, no entiendo por qué no tengo esa…, no es confianza porque cada vez que lo intento acabo bloqueando, en la p3 ya cuando intentaba atacar la frenada, bloqueaba inmediatamente, entonces es muy difícil manejar sin tener esa confianza y desafortunadamente aquí es todo lo que necesitas, con tan poca carga aerodinámica, lo necesitaba mucho y bueno, nomás no pudimos”.