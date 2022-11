Atacante de Walmart en Virginia dejó carta de suicidio donde confesó sufrir acoso

Madrid, 26 Nov. (EUROPA PRESS).- El autor del tiroteo llevado a cabo el pasado martes en un supermercado en la ciudad estadounidense de Chesapeake, en el estado de Virginia, y en el que murieron seis personas, dejó una nota explicando que había recibido acoso por parte de sus compañeros de trabajo.

Andre Bing, de 31 años, compró el arma que utilizó en el tiroteo ese mismo día por la mañana, dejando a su vez una nota en la describió las quejas contra varias personas en su vida, incluidos sus compañeros en el supermercado en el que trabajaba, ha informado la cadena CNN.

“Desearía haber podido salvar a todos de mí mismo […] Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer”, continúa la carta de Bing, según ha difundido el Ayuntamiento de Chesapeake en la red social Twitter.

As the investigation has progressed, detectives conducted a forensic analysis of the suspect's phone, which was located at the scene. This note was located in the device. (1/3) pic.twitter.com/uCAvAZgYWP

