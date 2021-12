Sudáfrica y el mundo rinden tributo a la lucha incansable y legado de Desmond Tutu

En los últimos años se había mantenido alejado de la vida pública debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que arrastraba desde hacía años, incluido un cáncer de próstata.

Johannesburgo, 26 dic (EFE).- Numerosas personalidades de Sudáfrica, del continente africano y del mundo rindieron este domingo tributo a la lucha incansable y al legado humano del arzobispo emérito sudafricano y Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, fallecido hoy a los 90 años en Ciudad del Cabo (suroeste).

El primero en homenajear públicamente a Tutu fue el Presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, al anunciar a primera hora la noticia de su muerte.

En un comunicado, Ramaphosa lo describió como un “patriota sin igual” y un “hombre de un intelecto extraordinario” que siempre mantuvo su integridad frente a las fuerzas del sistema de segregación racista del “apartheid”.

Desmond Tutu was a patriot without equal; a leader of principle and pragmatism who gave meaning to the biblical insight that faith without works is dead. We pray that Archbishop Tutu’s soul will rest in peace but that his spirit will stand sentry over the future of our nation. pic.twitter.com/ULGzhOOn9E — Cyril Ramaphosa 🇿🇦 (@CyrilRamaphosa) December 26, 2021

“La muerte del arzobispo emérito Desmond Tutu es otro capítulo de pérdida en el adiós de nuestra nación a una generación de destacados sudafricanos que nos legaron una Sudáfrica liberada”, lamentó el mandatario.

La Iglesia anglicana de Sudáfrica y la Fundación Desmond & Leah Tutu (su esposa) confirmaron también la triste nueva, y destacaron su gran fe religiosa y su lucha incansable por hacer del mundo un lugar más justo.

Otras personalidades, instituciones y centenares de ciudadanos anónimos de la nación austral tampoco tardaron en rendir tributo a una figura no sólo muy querida, sino considerada la encarnación de la conciencia moral del país.

The @NelsonMandela Foundation is saddened to hear of the passing of Archbishop Emeritus Desmond Tutu. This loss is immeasurable. Our deepest condolences go out to Mam Leah and the Tutu family. Full statement: https://t.co/rET7kevXjf pic.twitter.com/f3hZ5j2CLh — NelsonMandela (@NelsonMandela) December 26, 2021

Entre ellas destacó la Fundación Nelson Mandela, que describió la muerte de Tutu como una pérdida “inconmensurable”, además de recordar que la lucha antiapartheid de estos dos Nobel de la Paz corrió paralela en la historia de Sudáfrica.

Fuera de las fronteras del país, varios líderes africanos, como el Presidente namibio, Hage Geingob, o su homólogo de Kenia, Uhuru Kenyatta, enviaron también mensajes de pésame y describieron a Tutu como un “héroe” y un “símbolo de la resistencia frente a la adversidad” y de “optimismo” frente a la “desesperanza”.

Más allá del continente africano, numerosas personalidades y líderes mundiales también destacaron las enseñanzas de Tutu.

The passing of a man of faith, Archbishop #DesmondTutu, an anti-Apartheid icon who stood firm with our struggle for liberation is saddening. “The Arch” as he was affectionately known symbolized resilience in the face of adversity and optimism during a period of hopelessness. #RIP pic.twitter.com/J5Ajm3FyKS — Dr Hage G. Geingob (@hagegeingob) December 26, 2021

“Será recordado por su liderazgo espiritual y su irreprimible buen humor”, expresó el Primer Ministro británico, Boris Johnson, a través de Twitter.

Por su parte, la periodista filipina y también Nobel de la Paz Maria Ressa compartió en las redes sociales una de las citas más célebres del arzobispo: “si eres neutral en las situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

“Con su muerte, hemos perdido a un gran hombre que vivió una vida realmente significativa. Estaba comprometido con el servicio a los demás, especialmente a aquellos que son menos afortunados. Estoy convencido de que el mejor tributo que podemos darle es conservar vivo su espíritu”, expresó en un comunicado el máximo líder espiritual tibetano, el Dalai Lama, con quien Tutu compartía amistad.

I am deeply saddened to hear of the death of Archbishop Desmond Tutu. He was a critical figure in the fight against apartheid and in the struggle to create a new South Africa – and will be remembered for his spiritual leadership and irrepressible good humour. — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 26, 2021

Galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha contra la brutal opresión racista del apartheid en Sudáfrica, a Tutu se le considera una de las figuras clave de la historia contemporánea del sur de África.

Su trayectoria estuvo marcada por una constante defensa de los derechos humanos, algo que le llevó a desmarcarse en numerosas ocasiones de la jerarquía eclesiástica para defender abiertamente posiciones como los derechos de los homosexuales o la eutanasia.