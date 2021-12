Vincent D’Onofrio habla sobre el Kingpin de Hawkeye: “Es un papel interesante”

Marvel Studios ha sorprendido mucho a los fanáticos con Spider-Man: No Way Home y Hawkeye debido a la aparición de los personajes de Daredevil y Kingpin, sin embargo, existe la teoría de que se trate de algunas variantes del multiverso que no tienen nada que ver con la serie de Netflix.

MADRID, 26 de diciembre (Europa Press).- Más allá de dejar un final de infarto, Hawkeye ha sido también la presentación oficial del Kingpin de Vincent D’Onofrio en el Universo Cinematográfico Marvel. Ahora bien, a más de un fan le ha surgido una pregunta. Aunque el actor repita en el papel, ¿es realmente el mismo Wilson Fisk que aparecía en la serie de Netflix?.

Aunque tanto Kingpin como el Daredevil de Charlie Cox han debutado en producciones ajenas a la plataforma en streaming y el propio Kevin Feige ha confirmado que Cox es el Matt Murdock del UCM, sigue habiendo dudas sobre si tanto su ficción de Netflix como las otras que pertenecían a la plataforma son parte del canon actual de la saga o si los actores están interpretando a una variante, dado que existe el multiverso.

Ante esta incógnita, D’Onofrio ha respondido que él ha enfocado a Kingpin en Hawkeye de manera similar a la versión de Netflix. “El proceso [de interpretar al personaje] debía ser exactamente igual”, destacó el actor en una entrevista para Comicbook.

Es más, D’Onofrio destaca que las conversaciones con Marvel Studios fueron muy similares a las que tuvo con Marvel Television para la serie de Netflix. “Al principio, comentábamos su vida emocional, de cómo me acerqué, cómo descubrí y cómo interpreté al personaje en Daredevil“, explicó.

“Hicimos hincapié en que toda la base del personaje está en su vida emocional. Y así era cómo necesitaba interpretarlo en Hawkeye. Estuvieron muy emocionados cuando les dije eso, porque era lo que ellos tenían en mente”, continuó.

De hecho, D’Onofrio insistió en que ese es realmente el único ángulo desde el que se puede interpretar a este Kingpin.

“Creo que todos se dan cuenta de que la única forma en que este personaje, incluso a partir de ahora, sigue siendo interesante porque todo lo que hace parte de su lado emocional, del dolor que sintió cuando era niño. Sin duda, es un papel interesante”, concluyó.

Tras las apariciones de Kingpin y Daredevil, los fans esperan la irrupción de otros personajes que estuvieron en las series Marvel de Netflix como Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage y, especialmente, The Punisher. De momento, toca disfrutar de Wilson Fisk en Hawkeye, disponible en Disney+, y de Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home en cines.

