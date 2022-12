Ojalá que la UNAM no se tarde en resolver la acusación en contra de la Ministra, dice

Esquivel Mossa compartió este domingo un posicionamiento en donde precisó que su trabajo de titulación lo comenzó a redactar y revisar desde 1985, un año antes de que se publicara el del abogado Edgar Ulises Gutiérrez Báez.

Ciudad de México, 26 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió esta mañana a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que resuelva lo más pronto posible el caso de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalada de plagiar su tesis de licenciatura en Derecho en dicha casa de estudios.

“Pero qué bien que la UNAM va a resolver este asunto y se aclare y lo haga pronto, antes del día 2”, de enero, dijo el mandatario durante su conferencia de este lunes. En esa fecha, antes del mediodía, los 11 ministros del pleno elegirán al nuevo presidente de la Corte para los próximos cuatro años.

“Dan la noticia, la gran noticia, de que la Ministra plagió la tesis, ya la Ministra está pidiendo que la UNAM investigue, porque ella dice que no es cierto, que ella hizo primero el trabajo, y que fue a ella a la que plagiaron, está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue al fondo y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades, de la UNAM investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto”, añadió.

El mandatario federal consideró que la acusación en contra de la Ministra se dio por parte de “un grupo conservador” debido a que es candidata a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. La incriminación, dijo, era para eliminarla de su postulación.

“Le sacaron que cuando hizo su trabajo de tesis copió, le llaman a eso plagio, es una especie de robo que tiene que ver con lo intelectual, lo académico, pero fue hace 40 años. Un grupo conservador descubrió que ella había copiado, según la versión de estas personas, la tesis de otro alumno que se había recibido un año antes que ella, y que la tesis es igual, calcada. Esto se dio a conocer a través de un medio que se caracteriza por defender a la mafia del poder”, expresó.

“Pero mientras se da a conocer ese dictamen ya está la polémica y pensaron los que están en contra de la Ministra que ya con eso la eliminaban como candidata. Se tiene que saber también que son los 11 ministros los que van a decidir, son los que votan”, agregó.

Asimismo, el Presidente negó que Yasmín Esquivel sea una candidata propuesta por su administración, pues aseguró que su Gobierno es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial. Además, acusó que los conservadores quieren como presidente de la SCJN “al Ministro más rico de todos”.

“El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros, si alguien se trastabilla y se afecta la rodilla nos echan la culpa a nosotros porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos, no nos corresponde elegir, somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial”.

“¿Por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial. Cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica ella defendió la postura nuestra y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado junto a la Ministra Loreta Ortiz y muy poquitos, pero ella ha sido muy consecuente. Entonces tienen miedo, mucho miedo, los del conservadurismo que ella quede de presidenta porque es una mujer que está de acuerdo en la transformación del país”, comentó.

Sobre el supuesto plagio, López Obrador reconoció que sí existen similitudes entre las tesis profesionales de la Ministra Yasmín Esquivel, presentada en 1987, y la de Ulises Báez Gutiérrez, sustentada en 1986; sin embargo, mencionó que se tiene que investigar “quién copió a quién”.

“Sí hay coincidencias, todo mundo coincide, es una copia, lo que hay que ver es quién copió a quien, quién plagió a quién y hacer la investigación. Es muy bueno, muy sano, hay que purificar la vida pública, así ya sabemos de qué se trata. Yo pienso que como hay un interés político de por medio, porque es evidente que el escándalo se da en víspera de la elección en la Corte, todo mundo sabe que ella es aspirante, entonces lo mejor es que la UNAM dictamine, les corresponde a ellos”, indicó.

Finalmente, el Jefe del Ejecutivo federal reconoció la labor de la Ministra en el Poder Judicial y retomó la importancia de una reforma al Poder Judicial debido a casos empañados por la corrupción.

“En lo que a mí me consta ella ha actuado con rectitud. Yo la conozco desde hace seis años y tuvo cargos, estuvo en el Tribunal Agrario, en el Tribunal Administrativo […] Lo que hay que procurar es la Reforma al Poder Judicial, ese es el fondo, es un poder muy penetrado por el grupo económico dominante, desde jueces, magistrados, ministros. Va a llevar tiempo”, concluyó.

Ayer Yasmín Esquivel Mossa compartió un posicionamiento en el cual precisó que su trabajo de titulación lo comenzó a redactar y revisar desde 1985, un año antes de que se publicara el del abogado Edgar Ulises Gutiérrez Báez.

“Mi tesis ‘Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A’ es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985. Un año antes de la tesis ‘similar’ que habría elaborado el estudiante Edgar Ulises Báez Gutiérrez”, explicó la Ministra en una carta publicada en sus redes sociales donde enlistó 10 argumentos defendiendo su tesis.

La Ministra, quien aspira a dirigir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que denunció ante la Fiscalía correspondiente “el supuesto plagio de mi proyecto de tesis”. También acusó de una “campaña perversa en su contra” por querer dirigir el Máximo Tribunal del país.

Nada que ocultar.

Comparto mi posicionamiento sobre la campaña emprendida en mi contra. pic.twitter.com/03xHozgfly — Yasmin Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) December 25, 2022

“Es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta campaña perversa pretende incidir en la opinión pública e influir en el ánimo de quienes deben tomar la decisión de esta elección, lo cual es ilusorio porque se trata de profesionales de la justicia que no puede ser manipulados con acciones de este tipo, ya que están conscientes de los constantes ataques e intervenciones externos que pretenden alterar las decisiones internas con base en intereses políticos y económicos”, destacó.

UNAM HALLA “ALTO NIVEL DE COINCIDENCIA” ENTRE TESIS

El pasado 23 de diciembre, la UNAM informó que luego de llevar a cabo el cotejo “pormenorizado” de las tesis profesionales de la Ministra Yasmín Esquivel, presentada en 1987, con la de Ulises Báez Gutiérrez, sustentada en 1986, la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información encontró que “existe un alto nivel de coincidencias entre ambos textos”.

“El resultado del análisis mencionado se hará del conocimiento del Comité de Integridad Académica y Científica de la FES Aragón, instancia encargada de realizar la revisión del caso respetando el debido proceso legal y en estricto apego a los procedimientos y tiempos establecidos en la normatividad universitaria”, publicó en un breve comunicado.

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón anunció un día antes que el Comité de Integridad Académica y Científica de la facultad iniciaría un “análisis pormenorizado del contenido y las circunstancias del caso y actuará con estricto apego a la normativa universitaria”.

El miércoles 21 de diciembre, Guillermo Sheridan denunció en Latinus que la Ministra, aspirante a presidir la Suprema Corte, habría plagiado su tesis con una publicada un año anterior a la suya, y al comparar títulos, índices y fragmentos, se muestra el contenido idéntico entre ambos textos. Además, Sheridan destacó que la directora de tesis, Martha Rodríguez Ortiz, era la misma.

En julio de 1986, el Lic. Edgar Ulises Báez Gutiérrez, de la Facultad de Derecho de la UNAM, publicó su tesis “Inoperancia del sindicato de los trabajadores de confianza del Artículo 123 Constitucional Apartado A”, mientras que la Ministra Esquivel sacó en septiembre de 1987 su texto “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del Artículo 123 Apartado A”.

Asimismo, Sheridan señaló que la aspirante a presidir la SCJN engañó a sus sinodales, a la UNAM, a sus colegas, y a la ciudadanía que con los impuestos financió su licenciatura. Además indicó que su grado académico en la UNAM debería ser inválido por el plagio.

Además, el escritor y académico de la UNAM tachó a Esquivel de corrupta, pues al haber trabajado con la misma directora de tesis del texto plagiado, colaboró con ella para cometer la falta.