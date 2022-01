El actor Morgan Stevens es hallado sin vida en la cocina de su domicilio

Aunque hasta el momento se desconocen las causas de muerte, la policía descartó que se pudiera tratar de un episodio de violencia.

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- Morgan Stevens, actor recordado por su participación en Fame y Melrose Place, fue hallado muerto en su cocina, informó TMZ. Tenía 70 años.

De acuerdo con el medio estadounidense, Stevens llevaba varios días desaparecido por lo que las autoridades acudieron a su domicilio para hacer un chequeo y fue ahí donde lo encontraron sin vida.

Aunque hasta el momento se desconocen las causas de muerte, la policía descartó que se pudiera tratar de un episodio de violencia.

Además de Fame y Melrose Place, Stevens participó en distintos programas como Murder, She Wrote; One Day at a Time y Murder One. Su última aparición en televisión fue en Walker, Texas Ranger.