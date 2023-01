Sistema de salud será mejor que en Dinamarca, sin límite en presupuesto, promete AMLO

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que antes de concluir su sexenio, México contará con un sistema de salud mejor que el de Dinamarca, aunque la oposición desvirtúe su propuesta.

“No va a haber límite de presupuesto, es lo que se necesite para tener un sistema de salud de primera. Nuestros adversarios dicen que no va a ser como yo planteo, se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor que el de Dinamarca”, declaró.