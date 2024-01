Pese a protestas y recursos legales, las corridas de toros vuelven a la Plaza México

Ciudad de México, 27 de enero (SinEmbargo).- La Monumental Plaza de Toros México volverá a celebrar una corrida taurina este domingo 28 de enero luego de que una suspensión provisional prohibiera este tipo de eventos en la Ciudad de México por un año y siete meses, y aún cuando existe un reclamo ciudadano por poner fin a este acto de tortura animal.

Ante el regreso de los espectáculos taurinos en la capital, asociaciones en pro de los derechos animales, diversos sectores de la sociedad y personalidades de distintos ámbitos han convocado a dos marchas pacíficas que se realizarán este domingo en señal de protesta.

La primera marcha comenzará en punto de las 12:00 horas y saldrá de la Glorieta de los Insurgentes con rumbo a la Plaza de Toros México, ubicada en la Alcaldía Benito Juárez. La segunda movilización está programada para las 14:30 horas y se realizará junto al puente peatonal de la Plaza de Toros México, la más grande del mundo.

Al respecto, Jerónimo Sánchez, director general de Animal Heroes, indicó que las personas ya no pueden ser indiferentes ante la tortura animal y aseguró que se requiere el apoyo de todos los sectores de la sociedad para lograr que las corridas de toros se suspendan de manera definitiva en la Ciudad de México.

“No podemos ser indiferentes o neutrales ante una barbarie donde se tortura un animal, donde se aplaude esa tortura. El mensaje es que no acudan bajo ningún concepto y que nosotros vamos a seguir trabajando para que se prohiban las corridas de toros, necesitamos el apoyo de todos. Nosotros no solo somos Animal Heroes, sino que tratamos de darle voz a todas aquellas personas que no toleran este tipo de actos”.