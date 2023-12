ONGs reprueban a Corte por corridas de toros: “Está en el lado malo de la historia”

Asociaciones en pro de los derechos animales, diversos sectores de la sociedad y personalidades de distintos ámbitos condenaron la decisión de la SCJN. La resolución ha reavivado el debate sobre si se deben seguir celebrando o no este tipo de espectáculos en la capital del país.

Ciudad de México, 9 de diciembre (SinEmbargo).- Los ministros de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “están en el lado malo de la historia” luego de que aprobaran de manera unánime la suspensión de un amparo que prohibía las corridas de toros en la Ciudad de México y que permite su celebración de nueva cuenta en la capital del país, afirmó Jerónimo Sánchez, Director general de Animal Heroes.

En entrevista con SinEmbargo, el ambientalista acusó de manera directa a la Magistrada Yasmín Esquivel, encargada de presentar el proyecto de resolución y señalada por ser protaurina, de defender la tauromaquia desde el Máximo tribunal de justicia del país y lamentó que se antepongan los intereses y gustos personales de algunos antes que el bienestar de los animales.

“A nosotros nos ha sorprendido bastante, no es lo que esperábamos. Sabíamos de la Magistrada Esquivel que sí es protaurina completamente, o sea, tiene un sesgo completamente demostrado pero del resto, pues sí nos ha llamado mucho la atención. El mensaje que le queremos dar y transmitirle es que están en el lado malo de la historia, están en el lado incorrecto de la historia, la cuestión de la tauromaquia no es si se va a prohibir o no, sí se va a prohibir, la única pregunta es saber cuándo y nosotros lo que estamos tratando de que sea lo antes posible”.

Jerónimo Sánchez indicó que la Ley debe aplicarse sin excepción y lamentó que la tauromaquia siempre quede exenta a pesar de que el maltrato animal está condenado.

“La Ley tiene que ser para todos y tiene que aplicar de una manera impecable, no puede ser que la tauromaquia sea siempre una excepción dentro de la Ley. El maltrato animal está condenado, la tauromaquia es un maltrato animal, si para el rastro necesitan cumplir con unas normas oficiales para los animales destinados a consumo, la tauromaquia no puede estar exento de ese sacrificio, de ese asesinato también de animales, entonces lo que hay que es aplicar la ley con con todo el rigor posible”.

El pasado 6 de diciembre, la Segunda Sala de la SCJN avaló la reanudación de las corridas de toros en la Plaza México, luego de que un juez en materia administrativa las suspendiera de manera provisional hace seis meses. El proyecto fue aprobado este miércoles por unanimidad de cuatro votos a favor.

“La concesión de la suspensión afectaba derechos legalmente constituidos a favor de las personas que participan en las corridas de toros, pues se trata de una actividad legalmente reconocida como lícita, que, inclusive, se ha regulado a través de diversos instrumentos normativos”, afirmó la Ministra Yasmín Esquivel.

Tras la suspensión del amparo, ahora la Corte deberá notificar oficialmente su sentencia al juzgado, hecho que podría suceder antes del 15 de diciembre. Después de ese procedimiento, la Plaza de Toros México podrá reanudar los espectáculos taurinos.

No se trata de una resolución final pues los ministros solo se posicionaron sobre el amparo promovido este año.

El 10 de junio de 2022, el Juez federal Jonathan Bass concedió una suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza de Toros más grande de todo el mundo, tras un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, que se opone al trato degradante que se da a estos animales y que “viola el derecho a un medio ambiente sano”.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa determinó la suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza México.

Al respecto, el director general de Animal Heroes afirmó que este tipo de acciones van en contra de la Ciudad de México, una urbe que se considera de vanguardia.

“Nuestra postura es de total rechazo a esta votación que acaba de ocurrir. Nosotros sentimos que es un paso atrás pero un aliciente más para seguir trabajando para conseguir que México sea un país sin tauromaquia y que laCiudad de México sea una ciudad sin tauromaquia, no cabe en una ciudad que quiere ir a la vanguardia el seguir promoviendo las corridas de toros”.

Por su parte, Arturo Berlanga, Director de AnimaNaturalis dijo en entrevista en el programa de “Doce a Una” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, que la decisión de la SCJN no afecta la resolución final del juez y aseguró que el argumento de que la tauromaquia es “cultura” ya está rebasado.

“El debate de si es cultura o no y está rebasado y superado. Me dirijo hacia lo que dice la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, que el espectáculo taurino no es considerado cultura, no está considerada en las política nacional cultural de México”.

PUNTOS DE VISTA DISTINTOS

La suspensión de un amparo que prohibía las actividades taurinas en la Ciudad de México ha despertado un intenso debate entre dos grandes bandos, el de quienes apoyan e impulsan porque se termine la tauromaquia, un espectáculo que fomenta el sufrimiento de los animales y, otro sector, cada vez menor, que argumenta que las corridas de toros son una tradición que debe mantenerse.

Tras la resolución de la Corte, la Monumental Plaza de Toros México, la más grande del mundo, emitió un comunicado en donde celebró la decisión. Consideró que esta resolución deja un precedente positivo en favor de las libertades y derechos constitucionales a la libre determinación, cultura, libre concurrencia y trabajo digno, así como valores como la tolerancia y el respeto.

🚨 Aviso importante a nuestra querida afición.

.#LaMexico pic.twitter.com/bC7PiNcGEY — La Plaza Mexico (@LaPlazaMexico) December 6, 2023

“La diversidad de distintas opiniones y creencias son fundamentales para la sana convivencia a la que debe aspirar nuestro querido México; reiteramos que continuaremos en la defensa de la tauromaquia y apoyando la libre manifestación de la actividad taurina en todas sus facetas”, señala el documento.

La Plaza México reiteró que continuará con la defensa de tauromaquia y apoyando la libre manifestación de la actividad taurina en todas sus facetas.

En contraste, Jerónimo Sánchez, Director general de Animal Heroes, aseguró que seguirán trabajando de la mano con la sociedad para que las autoridades en todos sus niveles se den cuenta de que los espectáculos taurinos ya no tienen cabida.

“¿Qué es lo que quieren?, que dejen de legislar y apoyar actividades o gustos particulares y apoyen lo que realmente está demandando la sociedad, porque es algo que es bueno absolutamente para todos, nos queda esperar la sentencia definitiva en ello pues seguiremos metiendo amparos, seguiremos haciendo manifestaciones, seguiremos recabando firmas como la que tenemos nuestra nuestra campaña de México sin tauromaquia y seguiremos trabajando. Esto es es un un paso atrás, pero una aliciente más para seguir trabajando, es un paso atrás para agarrar impulso y seguir trabajando con más ahínco”.

Jerónimo Sánchez afirmó que las nuevas generaciones no tienen ningún interés en las corridas de toros y aseguró que en un años los nombres de los ministros de la segunda sala de la SCJN que aprobaron la suspensión del amaparo estarán en la historia negra México.

“Es un espectáculo completamente anacrónico que no tiene cabida en una sociedad que quiere progresar, que quiere avanzar y en unos años pues verán con estupor este tipo de decisiones y sus nombres, pues estarán en la historia negra de la de la civilización. Igual que ahora no llevamos las manos a la cabeza de la gente que decía que la esclavitud era buena, o necesaria, que era legal o la gente que hace muy pocos años decían o apoyaban que ser homosexual era una enfermedad y ahora mismo lo vemos con estupor, entonces ese es el hueco que tiene la historia guardado para todos aquellos que promueven la tauromaquia y que están obstaculizando el poder avanzar hacia una sociedad mejor para todos”.

Ante el debate generado por el regreso de las corridas de toros en la Ciudad de México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso llevar a cabo una consulta ciudadana en la capital del país para determinar si la tauromaquia debe continuar o se debe prohibir.

El mandatario mexicano fue cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa matutina del pasado 8 de diciembre, luego de que esta semana la SCJN levantara la suspensión que impedía que la Monumental Plaza de Toros México abriera sus puertas para la realización de corridas de toros.

“Aún cuando todavía no termina el proceso legal, mi recomendación es que se convoque a una consulta en la Ciudad de México”, dijo López Obrador desde Palacio Nacional. “En este caso sería lo mejor para todos, ya hay muchos ciudadanos muy conscientes, es la práctica más efectiva, democrática, es el método más democrático”, completó.

El mandatario indicó que primero hay que “ver si legalmente es posible en el caso de la Ciudad de México, en la legislación, para que sea una consulta cuyo resultado se pueda aplicar, que sea vinculatorio, es cuestión de ver el marco legal”. Además, añadió, “yo les ayudo, nada más déjenme ver el marco legal y les hago la recomendación”, ya que “si hay un lugar donde hay conciencia del respeto que debe haber a los animales es aquí, en todos lados, pero mas aquí”, en la capital mexicana.

Finalmente, el director de Animal Heroes pidió a la gente no ser indiferente al tema e involucrarse en la discusión sobre las corridas de toros en la Ciudad de México, pues dijo, es necesario el apoyo de todos para lograr la suspensión definitiva de esta actividad en la capital.

“Pedir a la gente que no sean indiferentes, lo que necesitamos es que se posicionen también y que apoyen a las asociaciones como nosotros para poder conseguir estos logros que benefician a todos. Ya no queremos ver más toros sufriendo y agonizando en una plaza de toros mientras una mínima porción de la sociedad aplaude y disfruta con ese sufrimiento, entonces que sigan apoyando y nosotros vamos a seguir trabajando con todo nuestro esfuerzo”.

