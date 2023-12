Los ministros de la Corte aprueban el regreso de las corridas de toros en la CdMx

Cientos de personas se manifestaron afuera de la Suprema Corte, tanto a favor como en contra, de la realización de espectáculos taurinos. La Plaza de Toros agradeció la resolución y señaló que revelará la reanudación de las actividades de tauromaquia después de recibir las notificaciones correspondientes.

Ciudad de México, 6 de diciembre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) levantó este martes la suspensión que impedía que la Monumental Plaza de Toros México, en la capital del país, abriera sus puertas para la realización de espectáculos de corridas de toros.

Durante la sesión pública, luego de una discusión en privado, la Segunda Sala de la Suprema Corte aprobó con cuatro votos el proyecto de resolución de la Ministra Yazmin Esquivel Mossa que proponía revocar la suspensión definitiva otorgada por el Juez Jonathan Bass con respecto a las corridas de toros en la Ciudad de México (CdMx).

El juzgador había otorgado la suspensión luego de que la asociación civil Justicia Justa presentara un amparo argumentado por el Reglamento Taurino para el Distrito Federal y la Ley para Celebración de Espectáculos Públicos de la capital.

El siguiente paso consiste en que la Corte debe de notificar oficialmente su sentencia al juzgado, hecho que podría suceder antes del 15 de diciembre. Después de ese procedimiento, la Plaza de Toros México podrá reanudar los espectáculos taurinos.

La organización mexicana Justicia Justa, que defiende los derechos humanos y el Estado de derecho, denunció el reglamento taurino y una ley sobre espectáculos públicos. Alegó que el “trato cruel” hacia los animales impide a las personas disfrutar de un medio ambiente sano, lo que aseguran viola la constitución de la Ciudad de México.

Entre tanto, hubo manifestaciones callejeras a las afueras de la Suprema Corte, en el centro de la capital, con grupos a favor y en contra de la tauromaquia.

Al ritmo de pasodobles y rancheras mexicanas, y entre gritos de “¡toros sí, toreros también!”, cientos de manifestantes exigieron a los ministros de la corte la reanudación de actividades en la histórica plaza mexicana.

En medio de la calle, el joven aficionado José Pablo Vargas aprovechó para improvisar algunos pases de toreo con su capote mientras algunos manifestantes le gritaban “¡olé, olé!” y lo aplaudían.

Muy cerca de Vargas estaban los defensores de los animales que, levantando carteles en los que se leía “México dice ¡NO! a las corridas de toros”, pedían mantener la suspensión.

La disputa que se ha librado en los tribunales ha alentado el debate en México sobre esta tradición de más de cinco siglos de historia y que aún se preserva en España, Francia y Portugal y otros países de la región con excepción de Brasil, Argentina, Chile y Uruguay, donde la tauromaquia está prohibida.

A favor están los ganaderos, empresarios y aficionados que sostienen que la prohibición de las corridas de toros en la Ciudad de México deja sin empleo a miles de personas que laboran en esa industria, que se estima que genera en el país ingresos anuales por unos 400 millones de dólares.

“Esto no es tema de bienestar animal. Es un tema de libertades, de cómo se aplica la justicia al resto de la sociedad”, indicó a The Associated Press José Saborit, director de la asociación civil Tauromaquia Mexicana, al asegurar que las corridas de toros representan parte de la cultura mexicana, que no se pueden abolir por la vía de decisiones judiciales.

“Un pequeño sector de la población quiere imponer su moral y creo que todos tenemos cabida reguladamente en este mundo, en esta misma sociedad”, agregó.

Asimismo, la administración de la Plaza de Toros México emitió un comunicado en sus redes sociales donde expresaron su alegría ante la decisión tomada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

“Esta resolución deja un gran precedente positivo en favor de las libertades y derechos constitucionales a la libre determinación, cultura, libre concurrencia y trabajo digno; así como valores como la tolerancia y el respeto”, señala el boletín.

Reiteró su defensa de la tauromaquia y el apoyo a la libre manifestación de la actividad taurina “en todas sus facetas”.

Finalizó con su disposición para estar atento al proceso legal y notificaciones correspondientes para que, en próximas fechas, la Plaza de Toros anuncie el reinicio de las actividades taurinas en su recinto.

De acuerdo con cifras de la Asociación Nacional de Criadores del Toro de Lidia en México, la actividad taurina genera 80 mil puestos de trabajo directos y otros 146 mil empleos indirectos.

UN ESPECTÁCULO PROHIBIDO EN SOLO UNAS ENTIDADES

Diversas organizaciones civiles, animalistas y asociaciones protectoras de animales han luchado durante mucho tiempo por promover acciones legales que terminen de manera definitiva con la tauromaquia en el país, generando que actualmente cinco estados en el país como Sinaloa, Quintana Roo, Coahuila, Guerrero y Sonora ya hayan prohibido las llamadas “fiestas taurinas” en sus territorios.

Sin embargo, en otros siete estados, Aguascalientes, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, Michoacán y Guanajuato, las corridas de toros fueron declaradas bien cultural y material. Apenas el miércoles pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó un decreto en Nayarit que las declaraba, junto a las peleas de gallos, como patrimonio cultural inmaterial.

En la Ciudad de México, el 10 de junio de 2022, el Juez federal Jonathan Bass concedió una suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza de Toros más grande de todo el mundo, tras un amparo promovido por la asociación civil Justicia Justa, que se opone al trato degradante que se da a los los toros y que “viola el derecho a un medio ambiente sano”.

“Nosotros estamos celebrando, es algo importantísimo, es la primera vez que ocurre, y me parece que lo más importante es que el maltrato siempre ha sido el mismo, pero hoy como sociedad nos estamos dando cuenta y los jueces están haciendo lo mismo que la sociedad, están cumpliendo con lo que la sociedad pide que es buscar una cultura de respeto y de paz, lo que sucedió en Ciudad de México por parte de los jueces solo reitera que las corridas de toros son maltrato y debemos erradicarlas del país”, dijo en entrevista con SinEmbargo Antonio Franyuti, Director General de Animal Heroes.

El Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa determinó la suspensión indefinida de los espectáculos de toros en la Plaza México. Días antes, el 27 de mayo, este mismo Juez ya había emitido una orden donde suspendía provisionalmente las corridas de toros en la Ciudad de México y programó una audiencia, realizada el viernes 10 de junio del año pasado, para sopesar si la medida era definitiva o no.

— Con información de Alfonso Dávila y AP