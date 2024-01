Los aviones Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines vuelven a volar tras incidente aéreo

ALASKA, 27 DE ENERO (AP) — Los aviones de pasajeros Boeing 737 Max 9 de Alaska Airlines volvieron al aire por primera vez desde que explotó un panel en el costado del fuselaje de un avión.

La aerolínea dijo en un comunicado que ha completado la inspección final de los aviones y que los vuelos se reanudaron con un trayecto de Seattle a San Diego el viernes por la tarde.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) aprobó el miércoles el proceso de inspección y mantenimiento de los aviones para que vuelvan a volar. Los técnicos de Alaska iniciaron sus inspecciones esa noche, afirmó la aerolínea.

NTSB has recovered the door plug from Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX. NTSB investigators are currently examining the door plug and will send it to the NTSB Materials Laboratory in Washington, DC for further examination. pic.twitter.com/fqeemNeBPW

— NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 8, 2024