La bolsa de EU castiga aviones defectuosos. Confirman: hubo alertas en varios vuelo

Alaska Airlines anunció el domingo que había recibido un aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de que era necesario llevar a cabo inspecciones adicionales en 18 aeronaves, por lo que suspendió sus vuelos.

Madrid, España/ Portland, Oregon, EU (EuropaPress/AP).— Boeing está cayendo un 6.7 por ciento en la Bolsa de Nueva York, hasta los 232.21 dólares por acción, pasadas las 17:00 horas local de este lunes tras la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) de paralizar todos los vuelos en territorio nacional de los aviones 737 MAX, después de que uno de estos aparatos registrara un reventón de su fuselaje el pasado 5 de enero.

La aeronave, operada por Alaska Airlines, tuvo que hacer un aterrizaje forzado a cuatro mil 800 metros de altitud durante un trayecto desde Portland (Oregón) a Ontario (California).

Así, en virtud de una directiva de emergencia, la actividad de estos aparatos “queda prohibida hasta su inspección y las medidas de corrección oportunas”, en una decisión que afecta aproximadamente a 171 aviones.

Junto a la compañía estadounidense, Spirit AeroSystems, fabricante del panel afectado en el incidente, también registra una gran caída en el valor bursátil del ocho por ciento. Por su parte, las acciones de Alaska Airlines alcanzan un descenso por encima del dos por ciento.

En declaraciones de Boeing del pasado viernes, el fabricante se encuentra trabajando para recopilar más información y en contacto con la aerolínea cliente, además de disponer de un equipo técnico listo para apoyar la investigación.

“Estamos de acuerdo y apoyamos plenamente la decisión de la FAA de exigir inspecciones inmediatas de los aviones 737-9 con la misma configuración que el avión afectado”, añadió en el comunicado.

AVIÓN ESTABA BAJO LIMITACIONES

The FAA’s priority is always keeping Americans safe. The FAA has approved a method to comply with the FAA's Boeing 737-9 emergency airworthiness directive and it has been provided to the affected operators. pic.twitter.com/848FeRTJgp — The FAA ✈️ (@FAANews) January 8, 2024

El avión de Boeing que sufrió una emergencia cuando sobrevolaba Oregon no se estaba utilizando para vuelos a Hawai después de que una luz de aviso que podría haber indicado un problema de presurización se encendiera en tres vuelos distintos, según dijo una funcionaria federal el domingo.

Alaska Airlines decidió no emplear la aeronave en vuelos largos sobre el agua para que el avión “pudiera regresar muy deprisa a un aeropuerto” si la luz de aviso volvía a encenderse, indicó la presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, Jennifer Homendy, en una conferencia de prensa el domingo por la noche.

Homendy advirtió que la luz de presurización podría no estar relacionada con el incidente del viernes, en el que un panel utilizado para cubrir una zona reservada para una salida de emergencia salió volando del Boeing 737 Max 9 cuando volaba a unos 4.8 kilómetros de altitud sobre Oregon.

NTSB has recovered the door plug from Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX. NTSB investigators are currently examining the door plug and will send it to the NTSB Materials Laboratory in Washington, DC for further examination. pic.twitter.com/fqeemNeBPW — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 8, 2024

El panel desprendido fue localizado el domingo cerca de Portland, Oregon, por un maestro de escuela que lo encontró en su jardín trasero, señaló la responsable de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés).

Homendy también dio nuevos detalles sobre la escena de caos ocurrida en el avión y en la cabina cuando el panel salió volando, dejando un hueco en el lateral del avión. Nadie resultó herido y el avión con 171 pasajeros y seis tripulantes aterrizó de forma segura de vuelta en Portland.

La puerta de la cabina se abrió de golpe y la despresurización arrancó los auriculares del copiloto, mientras que la capitana perdió parte de sus auriculares. Una guía rápida de referencia que se mantenía cerca del personal de vuelo también salió volando, dijo Homendy.

Investigator-in-Charge John Lovell examines the fuselage plug area of Alaska Airlines Flight 1282 Boeing 737-9 MAX. pic.twitter.com/luikyh9OhG — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) January 8, 2024

“Se describió como caótico y muy ruidoso, entre el aire y todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, y fue muy violento”, dijo.

Horas después del incidente, la FAA ordenó dejar en tierra 171 modelos Max 9, incluidos todos los de Alaska Airlines y United Airlines, hasta que pudieran ser revisados. La agencia dijo que inspeccionar cada avión podría tomar de cuatro a ocho horas.

Alaska Airlines y United son las únicas compañías que utilizan ese modelo en Estados Unidos.

Las dos compañías mantuvieron en tierra todos sus aviones Boeing 737 Max 9 nuevamente el domingo, mientras aguardaban instrucciones sobre cómo llevar a cabo las inspecciones de las aeronaves para evitar otro incidente similar.

Alaska Airlines había puesto nuevamente en servicio 18 de sus 65 aeronaves 737 Max 9 el sábado, menos de 24 horas después del suceso, pero la aerolínea anunció el domingo que había recibido un aviso de la FAA de que podría ser necesario llevar a cabo inspecciones adicionales en esas 18 aeronaves.

Alaska informó que había cancelado 170 vuelos —más del 20 por ciento de su itinerario— para la tarde, hora de la costa oeste de Estados Unidos, debido a los aviones que tenía fuera de servicio y que esperaba nuevas instrucciones de la FAA. Por su parte, United Airlines informó que había cancelado unos 180 vuelos el domingo, y que otros sí pudieron realizarse luego de dar con aeronaves que no resultaron afectadas por las inspecciones.

Safety will always be the top priority for our Department and for FAA. Administrator Whitaker has acted to order these aircraft grounded pending the inspections necessary to ensure that they are safe to operate. https://t.co/Uojdu6gg36 — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) January 6, 2024

United indicó que estaba a la espera de que Boeing emitiera un mensaje multioperador, el cual es un boletín de servicio que se utiliza cuando varias aerolíneas necesitan llevar a cabo trabajos similares en un tipo particular de avión.

Boeing trabaja en el boletín pero aún no lo presenta a la FAA, según una persona al tanto de la situación. Elaborar un boletín técnico y detallado suele tomar un par de días, dijo la persona, que habló a condición de guardar el anonimato debido a que la compañía y los reguladores no han hablado públicamente sobre el proceso.

Boeing se negó a comentar.

We are deeply sorry for the disruption the 737-9 MAX grounding has caused our guests. We expect the disruption to last through at least mid-week. For the very latest information visit: https://t.co/wVG6kzt4ru — Alaska Airlines (@AlaskaAir) January 7, 2024

Boeing ha entregado 218 aviones Max 9 a nivel mundial, pero la orden de la FAA no abarca a todos ellos. Forman parte de los más de mil 300 aviones Max —en su mayoría de la variante Max 8— que ha vendido la compañía aeronáutica. El Max 8 y otras versiones del Boeing 737 no se vieron afectados por la orden de la FAA de suspender el servicio hasta que se lleven a cabo las inspecciones.