UE llega a un acuerdo político para excluir a varios bancos rusos del sistema SWIFT

Bruselas, 27 feb (EFE).- La Unión Europea (UE) alcanzó este domingo un acuerdo político para excluir a varios bancos rusos del sistema de pagos interbancarios SWIFT y formalizó la paralización de las transacciones con el Banco Central de Rusia, un golpe sin precedentes a la economía del país en respuesta a la invasión de Ucrania.

Mientras que el bloqueo a las transacciones con el Banco Central Ruso entrará en vigor en el momento en el que se publique la medida en el Diario Oficial de la UE, la exclusión de las entidades rusas de SWIFT requiere aún un trámite legal más, previsto de manera inminente.

“Las sanciones financieras de la Unión Europea golpean el corazón de la máquina de guerra del Kremlin. Limitan la habilidad de Putin de financiar su agresiva guerra contra Ucrania. Prohíben todas las transacciones con el Banco Central de Rusia y mañana continuaremos con SWIFT”, había avanzado en redes sociales el vicepresidente comunitario Valdis Dombrovskis.

Ambas medidas restrictivas al sector financiero fueron anunciadas en la noche del sábado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en coordinación con Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Canadá y el Reino Unido tras varios días de presión creciente para elevar el nivel de las sanciones contra la economía de Rusia.

“Creemos que tenemos que mantener posibilidades para mantener funcionando el sistema financiero y dejar a la gente que siga enviando dinero a sus familiares y pagar algo que es necesario para seguir cambiando con Rusia. Este grado de desconexión es calibrado con cuidado para crear el máximo daño al sistema financiero de Rusia y mantener el mínimo nivel de interconexión con otros sistemas financieros”, subrayó el jefe de la diplomacia europea.

Fuentes europeas destacaron que uno de los puntos fuertes de la exclusión de los bancos rusos de SWIFT reside en que se trata de una medida coordinada con los socios del G7, por lo que golpeará las reservas rusas en otras monedas que no sean el euro, como el dólar o la libra.

Los bancos excluidos de este sistema de pagos interbancarios, añadieron, estarán entre los que ya han sido sancionados previamente por la UE; en dicha lista se encuentran Sberbank, Vneshtorgbank (VTB), Gazprombank, Russian Agricultural Bank and Vnecheconombank (VEB), Alfa Bank y Bank Otkritie.

La lista precisa de entidades sancionadas no se conocerá hasta mañana, dijo Borrell.

Varios Estados miembros ya han tomado las decisiones de exclusión de las entidades de manera individual, basándose en sus competencias nacionales, pero la nueva medida aplicará la exclusión a nivel europeo.

Según fuentes europeas, durante la cumbre del pasado jueves, se plantearon también otras posibilidades a nivel financiero, como utilizar el acceso a los mercados de capitales a Morgan Stanley Capital International, la cuestión de los fondos de inversión rusos, “muy importante si se quiere infligir dolor a Rusia”, y la cuestión de la convertibilidad del dinero entre euros, dólares y libras esterlinas, que se está estudiando.

