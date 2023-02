El gigante de autos eléctricos se queda en suelo mexicano, tras diálogo AMLO-Musk

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– Fuentes de la Cancillería mexicana confirmaron a SinEmbargo MX que el fabricante de autos eléctricos Tesla, del multimillonario Elon Musk, aceptó construir y operar en México una mega planta emsabladora.

La mañana de este lunes, y antes de terminar su tradicional conferencia mañanera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hablaría por videoconferencia con Musk, quien es el hombre más rico del mundo.

“¿Saben? Tengo una llamada, ¿si les digo con quién me dejan ir? ¿Sí o no? Bueno, ya me voy. Con el dueño de Tesla”, reveló a los representantes de los medios de comunicación que cubren la fuente presidencial.