El Presidente dice que México no se mete a espiar líderes en territorio extranjero

El mandatario aseguró que México no manda a miembros de la inteligencia del Estado a espiar políticas o políticos de Estados Unidos o de otros países, como China o Rusia.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió esta mañana al Gobierno de Estados Unidos respeto a la soberanía del país, pues dijo que México no manda a espiar a lideresas o líderes políticos en territorio extranjero.

En su conferencia de prensa diaria, López Obrador señaló que aunque Ken Salazar, Embajador de Estados Unidos en México, insistiera ayer que no existe ninguna investigación por parte del Gobierno de Joe Biden en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico, le afecta ese tipo de investigaciones.

“Nosotros estamos pidiendo respeto, porque nosotros no mandamos a los de inteligencia del Estado mexicano a que vayan a investigar a políticos a Estados Unidos. No hacemos eso. No mandamos espías a China ni a Rusia. No estamos metidos en Estados Unidos viendo quién de los que venden armas están también financiando a diputados y senadores de ese país”, dijo.

“Declaró el Embajador [Ken Salazar] que no hay una investigación en contra de nosotros. Nada más que ya nos pasaron, me dan ganas hasta de decirlo como lo expresan en mi tierra, nos pasan a afectar, a dañar, por eso es que siguen utilizando la máxima del hampa del periodismo: ‘la calumnia, cuando no mancha, tizna'”, agregó.