Decreto presidencial declara Área Natural Protegida a zona ocupada por Salinas Pliego

El Presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado que en Huatulco ya se decidió que todas las áreas naturales del Fondo Nacional de Fomento (Fonatur) se conviertan en reservas abiertas al público, para la atracción de turismo local, nacional y extranjero.

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).– La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) emitieron ayer el decreto presidencial que declara como Área Natural Protegida el campo de golf y la playa del empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, en Huatulco, Oaxaca.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó que la Semarnat, por conducto de la Conanp debe “administrar, manejar, preservar y restaurar los ecosistemas y los elementos del parque nacional Tangolunda, así como vigilar que las acciones que se realicen dentro de este se ajusten a los propósitos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y de su reglamento en materia de Áreas Naturales Protegidas, del presente decreto y de las demás disposiciones aplicables”.

Además, se establece que las acciones del Gobierno federal en el terreno de Tangolunda, deben ajustarse a Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, pues deben “contener el conjunto de políticas y medidas de protección, manejo, uso sustentable y restauración, así como procesos de conocimiento, cultura y gestión que se deben aplicar para la conservación del parque nacional”.

El pasado 21 de febrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador había detallado que el campo de golf y la playa de Salinas Pliego, que se encuentran en Tangolunda es una concesión del Gobierno que ya finalizó al menos hace un año, a pesar de los dichos del magnate, y adelantó que publicaría el decreto para unir las dos Áreas Naturales Protegidas que lo rodean y así incluir también este terreno, que será “para el disfrute público”.

“En lo que es el campo de golf, está en medio de dos reservas naturales protegidas, entonces como se venció el contrato, no se amplió, no es así”, respondió el mandatario en su conferencia matutina desde Palacio Nacional. El empresario asegura que la concesión se extendió hasta 2027.

Pero el Presidente reiteró que “está vencido el contrato, no se renovó porque se le planteó que se iba a hacer uso del terreno y si estaban interesados se iba a elaborar un avalúo”. “Se elaboró el avalúo y ellos no aceptaron el precio, y se consideró que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión, porque no recibía nada Fonatur [Fondo Nacional de Fomento al Turismo], al contrario, se le tenían que pagar servicios, era un mal negocio público y nosotros estamos aquí para defenderlo público”, precisó.

Asimismo, el Presidente señaló que en Huatulco ya se decidió que todas las áreas naturales del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se conviertan en reservas abiertas al público, para la atracción de turismo local, nacional y extranjero.

“Casi todas las bahías de Fonatur son áreas protegidas, fue un decreto”, acotó.

“Y en una parte de los terrenos de Fonatur se lleva a cabo una regularización para que la gente tenga por derecho adquirido, porque viven ahí desde hace tiempo, que tengan sus escrituras. Es para más de dos mil 500 familias. Se están portando muy bien, aunque estamos enfrentando algunos obstáculos de algunos líderes. Pero la gente del pueblo es el motor del cambio y están ayudando, ya se está haciendo las escrituras”, concluyó.

El campo de golf Tangolunda, concesionado por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) al empresario Ricardo Salinas Pliego en el año 2012 y que se mantiene con recursos públicos, al fin fue declarado como un Área Natural Protegida.

La concesión del campo de golf ubicado en Huatulco, Oaxaca, se otorgó en agosto de 2012 a Producciones Especializadas, filial del conglomerado TV Azteca. La vigencia fue de 10 años, la cual venció el 16 de agosto de 2022, pero una prórroga ya no es factible luego de que el Presidente traspasó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 16 mil hectáreas de la zona que antes administraba el Fonatur.

El Gobernador Salvador Jara acusó que el empresario extrae agua de los campos de este espacio, en lugar de ocupar las aguas tratadas para que este lugar sea totalmente sustentable.

El campo de golf, que fue construido en 1991 y cuenta con tres lagos y pistas anchas, abarca 82.5 hectáreas y se ubica en el Boulevard Tangolunda en Santa Cruz Huatulco, Oaxaca.

El rediseño de 18 hoyos del campo de golf fue realizado por el arquitecto de golf mexicano Agustín Pizá, de acuerdo con información alojada en la página oficial del club de golf.

En agosto de 2022, el semanario Proceso informó que las cámaras empresariales de Huatulco solicitaron al entonces director del Fonatur, Javier May Rodríguez, que informara cómo funcionará el Campo de Golf Tangolunda a partir del 16 de agosto, una vez que terminara el contrato de concesión con la empresa del magnate Ricardo Salinas Pliego.

Los Promotores y Hoteleros Turísticos de la Costa de Oaxaca, la Asociación de Promotores Inmobiliarios y Turísticos de Huatulco y la Canaco insistieron en una carta que la fortaleza de Huatulco se basa en la sustentabilidad del destino porque el turismo que lo visita espera encontrar prácticas y acciones ambientales que cuiden los recursos naturales.

“Durante 10 años que ha tenido bajo su manejo el campo de golf, la empresa Producciones Especializadas, S.A. de C.V., no ha realizado las actividades de promoción, publicidad y ventas que posicionen el campo de golf a nivel nacional e internacional como indica la cláusula quinta”, se lee en el fragmento de la carta publicada por la revista Proceso.

De acuerdo con lo declarado por Netzahualcóyotl Salvatierra, titular de la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Oaxaca (Sinfra), Producciones Especializadas, filial de TV Azteca, extraía sin permiso 350 mil litros de agua diariamente de los pozos para regar el césped de los campos de golf.