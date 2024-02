VIDEO ¬ Periodistas analizan los últimos capítulos del Presidente, prensa y narco

Ciudad de México, 27 de febrero (SinEmbargo).–Las cuatro publicaciones en la prensa internacional que buscaron vincular al Presidente Andrés Manuel López Obrador con el narcotráfico tienen una fuente en común: la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, que ha elevado su confrontación con el actual Gobierno de México, luego de que en otras gestiones tuviera un papel protagónico en la lucha contra el crimen organizado.

En esta entrega de VERSUS, en la que se confrontó a la DEA con el Presidente López Obrador, la periodista Alina Duarte expuso cómo en México se le puso un alto a esta Agencia durante esta administración. “Ha sido el Presidente López Obrador quien ha dicho ‘pues sí, quieren venir, háganlo, pero tienen que dar informes sobre qué es lo que están haciendo, cuántos agentes están aquí, bajo qué objetivo y que todo el tiempo estén informando a sus superiores pero también al gobierno de México’ y eso es algo que definitivamente la DEA no estaba acostumbrada ni el gobierno de Estados Unidos en ninguna parte y mucho menos en México”.

“Con este alto que le pone Andrés Manuel López Obrador pues evidentemente contentos no deben de estar y la DEA también, pues no se manda sola, forma parte del Gobierno de Estados Unidos y eso es lo que dice el Presidente López Obrador, la DEA no puede estar filtrando información con una lógica totalmente intervencionista a periodistas que están dispuestos a publicar esto en un período electoral”, ahondó Alina Duarte.