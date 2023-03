AMLO descarta imponer restricciones a TikTok en México; “aquí no prohibimos”, asegura

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó esta mañana que el Gobierno de México vaya a prohibir la instalación de TikTok, luego de que distintos países, como Estados Unidos, restringieran el uso de la red social, alegando preocupación por la seguridad de datos.

“Aquí no prohibimos, aquí no, libertad completa. No tenemos ninguna preocupación de ese tipo y se garantiza la libre manifestación de las ideas. No prohibimos. Prohibido, prohibir”, señaló el mandatario.