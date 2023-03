Brasil: Estudiante mata a apuñaladas a su maestra; hay otras 5 personas heridas

El Gobernador de Sao Paulo informó que sus esfuerzos están en apoyar a heridos y consolar a familiares; el atacante fue detenido y han comenzado las investigaciones.

Por Andre Penner y Carla Bridi

Sao Paulo, 27 de marzo (AP).— Un estudiante de 13 años de la ciudad más grande de Brasil apuñaló fatalmente a una maestra de 71 años e hirió a tres profesoras y dos compañeros el lunes, en un ataque con un arma blanca en una escuela pública, informaron funcionarios estatales.

Las cinco personas heridas en la escuela Thomazia Montoro de Sao Paulo estaban en condición estable en el hospital. El presunto atacante fue detenido y está siendo investigado por la policía militar.

“Nuestros esfuerzos se concentran en ayudar a los heridos y consolar a los familiares”, escribió el Gobernador Tarcísio de Freitas en las redes sociales.

Un alumno que habló con los medios de comunicación junto a su madre a la salida del colegio dijo que el agresor había insultado a otro alumno la semana pasada, y que la profesora a la que apuñaló había intentado solucionar el conflicto.

El agresor había llamado “rata” al otro alumno, y “al otro no le gustó, y empezaron a pelearse”, dijo Gabriel Livramento, de 13 años, que está en la misma clase que el sospechoso. Añadió que al agresor no le gustó la forma en que intervino la profesora y dijo que haría algo al respecto.

El atacante entró en clase el lunes llevando una máscara de calavera y apuñaló a la profesora por detrás, golpeándole la cabeza y la espalda, dijo Livramento. Toda la clase echó a correr.

El chico había buscado en internet la forma de obtener un arma de fuego, informaron las autoridades en conferencia de prensa. Había sido trasladado recientemente de otra escuela.