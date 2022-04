Chofer de DiDi que llevó a Debanhi niega haberla acosado; “nunca la toqué”, asegura

Con el fin de desmentir el hecho de que supuestamente él habría extendido uno de sus brazos hacia el pecho de la joven, Juan David compartió fotografías, audios, capturas de pantalla y narró cronológicamente a INFO7 lo que sucedió el día en el que Debanhi desapareció después de haberse bajado del vehículo.

Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- Juan David Cuéllar, el conductor asociado a la plataforma DiDi que recogió a Debanhi Escobar de la fiesta en la quinta Venecia y quien tomó la última fotografía de ella en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, negó haber acosado a la chica de 18 años como lo había denunciado Mario Escobar, padre de la estudiante de Derecho. Cuéllar narró dicha versión de los hechos en una entrevista para el programa televisivo INFO7, el pasado 26 de abril.

Con el fin de desmentir el hecho de que supuestamente él habría extendido uno de sus brazos hacia el pecho de la joven, Juan David compartió fotografías, audios, capturas de pantalla y narró cronológicamente al medio local lo que sucedió el 9 de abril, día en el que Debanhi desapareció después de haberse bajado del vehículo que él iba manejando.

El conductor detalló a INFO7 que él fue el encargado de llevar a la joven y a sus dos amigas a la fiesta por medio de la aplicación; no obstante, dijo que una de las amigas le pidió su número telefónico para que él mismo fuera a recogerlas más tarde, cuando salieran de la reunión en la quinta Venecia, cerca de la Procuraduría General de la República (PGR) en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

“Me menciona que si les puedo facilitar mi número para regresarlas y yo les digo que siempre y cuando yo anduviera cerca de donde fue la fiesta”, contó Juan David Cuéllar al medio.

Cuéllar refirió que alrededor de las 04:00 horas una de las amigas de Debanhi le envió un mensaje por WhatsApp para que pasara por ellas al lugar donde habría sido la fiesta. Asimismo, el conductor señaló que al llegar, supuestamente sus amigas subieron a Debanhi al taxi por aplicación, mientras que ellas se fueron en otro vehículo.

“Me mandan un mensaje de WhatsApp donde me dicen que si puedo pasar por ellas… tardé de 10 a 15 minutos en llegar por ellas y suben a Debanhi”. “Debanhi me dice que avance mientras las amigas me están hablando, al momento de que yo empiezo mi recorrido me dicen que me espere y [ellas] pasan en otro carro”, relató el chofer para INFO7.

“Me comentó que eran malas amigas porque no la habían querido llevar, no especificó a dónde. Después de eso me pide un cable para cargar el celular y ella se pasa al asiento de adelante”, agregó Cuéllar.

Además, Juan David Cuéllar compartió en exclusiva para INFO7 un audio en el que se puede escuchar a Debanhi Escobar: “Mis papás merecen la verdad”, se escucha decir a la joven. En ese momento, en el mismo audio se escucha al chofer preguntarle a Debanhi: “¿Cuál verdad?”, pero ella no contestó.

Incluso, el hombre indicó que Debanhi le decía que “sus papás eran abogados” y que les diría que “él la llevó a la fiesta”, pero él aseguró que en ningún momento estuvo con ella en la fiesta y que por el contrario: “andaba trabajando”.

De acuerdo con el conductor, al avanzar unos cuantos metros, Debanhi le habría pedido que la llevará a otra fiesta, sin embargo, al llegar no se bajó y después le enviaron otra dirección. En ese momento, Cuéllar relató que le preguntó a Debanhi que si era su casa y ella dijo que sí.

No obstante, Juan David Cuéllar indicó que al momento que iban avanzando en el carro, Debanhi insistió en que la bajara y aseguró que al detenerse ella se bajó del coche: “Donde avancé antes de llegar a la carretera Laredo, me detengo y es ahí donde yo tomó la fotografía y le aviso a su amiga que se bajó”, dijo Cuéllar en entrevista con INFO7.

Para relatar los hechos, Cuéllar también mostró al medio de Monterrey las conversaciones con una amiga de Debanhi en las que se puede ver y escuchar que le pregunta si la joven estaba drogada o algo. Por mensaje le contestaron que “no. Sólo tomó vodka, pero bastante. Nadie le dio nada”. Pero el conductor reiteró durante el programa que Debanhi “no estaba en sus cinco sentidos”.

También se escucha en un audio de la conversación privada compartida para INFO7, que pidió bajarse del auto y que él no quiso meterse en problemas. “No puedo subirla a la fuerza porque me pueden acusar de que la estoy secuestrando o algo así y ya ves cómo está ahorita ese tema, entonces yo pienso, opino, que vengan por ella porque la verdad sí anda muy mal”, dijo en una nota de voz a una de las amigas.

“Se bajó, ya no quiso que la llevara y me empezó a manotear. Entonces la dejé que se bajara. Te aviso para que vengan por ella porque estaba muy agresiva”, añadió.

El conductor mencionó que la conversación escrita, así como los audios con una de las amigas de Debanhi las compartió con su círculo más cercano con el fin de tener evidencia de que él “siempre sólo quiso ayudarla”, puesto que “desde el día uno” la Fiscalía de Nuevo León tiene su celular.

“Le decía que les marcara a sus papás, pero no quiso. Incluso les dije a sus amigas que lo hicieran, pero dijeron que no les contestó la mamá de Debanhi”, aseguró en entrevista.

Ante las acusaciones del padre de la joven, Cuéllar desmintió que haya habido algún tipo de acoso como se ha asegurado: “Yo nunca la toqué […] ni para tranquilizarla”.

Ayer, el diario Milenio dio a conocer que imágenes captadas por cámaras de seguridad habían revelado que el conductor de taxi por aplicación sí habría extendido uno de sus brazos hacia el pecho de la joven, como lo había denunciado Mario Escobar, quien dijo que este hecho la habría molestado y por ello presuntamente decidió salir de la unidad.

De acuerdo con el periodista de Milenio, Jorge Martínez, las imágenes corresponden al día 9 de abril, fecha en la que Debanhi fue vista por ultima vez. En ellas se ve el momento exacto en el cual el conductor que fue llamado para llevar a la estudiante extiende su brazo derecho a la altura del pecho de la joven.

Milenio detalló que fue a las 04:20 horas de dicho día cuando el conductor asociado a la plataforma DiDi recogió a Debanhi de la fiesta en la quinta Venecia en un vehículo de la marca KIA.

Posteriormente, a las 04:25, Debanhi descendió de este auto a la altura de la vía Numancia y la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, donde el conductor le tomó la fotografía que se viralizó en redes sociales, en la cual se muestra a la joven parada sobre un camellón.

Luego, a las 04:30 horas, las imágenes, a las que Milenio tuvo acceso, captaron a Debanhi Escobar caminando hacia la empresa de transportes internacionales Alcosa, donde se acerca como si fuera a tocar al portón para pedir ayuda, sin embargo, sale de la visión de la cámara. La duración del video es de siete segundos.

El periodista Jorge Martínez relata en su texto que con esto se pudo comprobar que Debanhi tomó rumbo al motel Nueva Castilla, pasó frente al restaurante, después avanzó hasta llegar a la zona de acceso vehicular del hotel para ingresar por la zona de la barda contigua a la carretera a Laredo, donde se encuentran las cisternas.

De acuerdo con información del Vicefiscal de Nuevo León, Luis Enrique Orozco, obtenida por el medio de circulación nacional, después de esas imágenes ya no se sabe qué pasó con Debanhi, pues los dueños del motel siguen negando la existencia de un video de los hechos.

El 25 de abril, los padres de Debanhi Escobar y al Gobernador Samuel García Sepúlveda dieron a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo Léon entregó evidencias que muestran a la joven de 18 años entrar sola a un inmueble, aunque no se especificó cuál.

“Vemos que la señorita Debanhi entró al inmueble sola y que estuvo unos minutos en el inmueble, pero bueno, esos detalles los va a compartir en su momento la Fiscalía de Feminicidios que ha atraído el caso. Creo que al menos hay más claridad y agradezco a Mario por el tiempo de dar este mensaje a la comunidad”, señaló el mandatario de Nuevo León a través de un video.

En tanto, Mario Escobar, padre de la joven, confirmó que les fueron mostrados los videos que forman parte de la carpeta de investigación, en ellos, dijo, se puede observar a Debanhi entrar “a un inmueble” y posteriormente se ve que camina por la orilla del lugar.

Sin dar más detalles, mencionó que las autoridades están analizando qué fue lo que pasó y “por qué quedó dentro de esa fosa” haciendo referencia a la cisterna en la que su hija fue localizada sin vida luego de 13 días de haber estado desaparecida.

El pasado 22 de abril la Fiscalía estatal dio a conocer que Debanhi Susana murió a causa de una contusión profunda de cráneo. Su caso ha despertado conmoción nacional e internacional por la imagen que se viralizó de ella abandonada en una carretera el 9 de abril en el norteño municipio de Escobedo, Nuevo León, después de dejar una fiesta y tomar un taxi.

También causó indignación por las presuntas fallas en la investigación de la Fiscalía de Nuevo León, que primero manejó el caso como un accidente y después declaró a los medios que la causa principal de la desaparición de las mujeres es por “rebeldía” y “falta de comunicación de la familia”.