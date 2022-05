David Ortiz y Manny Ramírez entran al Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston

Madrid, 26 de mayo (EFE).- Los dominicanos David Ortiz y Manny Ramírez fueron exaltados este jueves al Salón de la Fama de los Medias Rojas de Boston.

Los Medias Rojas organizaron una ceremonia de exaltación este jueves, en la que además de Ortiz y Ramírez, fueron llevados a la inmortalidad del equipo de Boston, Rich Gedman, el fallecido Bill Dinneen y Dan Duquette, quien fue gerente general del equipo del Este de la Liga Americana.

Ortiz y Ramírez fueron piezas fundamentales para los Medias Rojas, convirtiéndose en héroes del campeonato del 2004, con el cual acabaron con un periodo de 86 años (1918-2004) sin conquistar la Serie Mundial, mismo que inició con la salida de Babe Ruth de la novena de Boston.

“Lo hicimos. Rompimos la maldición. De hecho, no creo que hubiera ninguna maldición. Se trataba solo de armarlo como un equipo. Todos entraron e hicieron algo para ganar juegos en la temporada regular y ejecutar en los ‘playoffs'”, indicó Ortiz sobre aquella histórica campaña en la que fue escogido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, tras liderar a los Medias Rojas a superar un déficit de 0-3, para vencer a los Yanquis de Nueva York y avanzar a la Serie Mundial.

“Esta es una gran organización y me enseñó todo lo que sé”, dijo Ortiz, quien también habló en nombre de Ramírez, que no estuvo presente en la ceremonia y de quien ‘el Big Papi’ alabó su dedicación y rutina de trabajo.

David Ortiz y Manny Ramírez fueron exaltados al Salón de la Fama de Boston ayer jueves. 👏🏻👏🏻 Manny Being Manny no estuvo presente en la ceremonia. ¿Alguien sabe por qué? Yo no 😟 pic.twitter.com/l2rud7lNCe

