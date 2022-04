De Rooney al “Kun”: Liga Premier revela a 8 nuevos integrantes del Salón de la Fama

Por Reinaldo Oliveros

Los Ángeles, 22 de abril (LaOpinión).- La Premier League anunció a los ocho nuevos integrantes que formarán parte del Salón de la Fama del futbol inglés en el que se encuentras leyendas como Wayne Rooney, Didier Drogba y el argentino Sergio “Kun” Agüero.

Los ochos integrantes son: Patrick Vieira, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Vincent Kompany, Ian Wright, Didier Drogba, Wayne Rooney y Sergio Agüero.

Agüero fue otro de los que recibió la distinción y es gracias a su carrera en la que jugó por 10 años con el Manchester City donde disputó 275 partidos y metió 184 goles. Además ganó la Premier League en cinco ocasiones, la Community Shield en tres, la Copa de la Liga en seis y la FA Cup en una ocasión.

“Muchas gracias a la Premier por este reconocimiento. Me hace estar orgulloso. Ser incluido en el Salón de la Fama me da una perspectiva real del camino que me ha llevado hasta aquí. Estoy emocionado y quiero compartir este honor con mi club y todos mis compañeros de equipo”, señaló el exdelantero argentino.

Peter Schmeichel, Ian Wright y Paul Scholes son parte de la dinastía del Manchester United que ganó en múltiples ocasiones la Premier League bajo el mandato de Sir Alex Ferguson y que dominaron por varios años en el fútbol europeo. Schmeichel fue considerado uno de los mejores porteros de Europa e incluso ganó una Eurocopa con Dinamarca.

Great night at the @premierleague #HallOfFame event. Congratulations to the other inductees. Enjoyed catching up and chatting through some old stories and rivalries 🤣🙌🏼⚽️ pic.twitter.com/j5bAfONj0f

— Wayne Rooney (@WayneRooney) April 22, 2022