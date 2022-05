VIDEO: Disney ficha a los pilotos de Ferrari de la F1 para la cinta Lightyear

Por Jorge Hernández

Los Ángeles, 27 de mayo (LaOpinión).- Los pilotos de la escudería Ferrari en la Fórmula 1 aparecerán en un cameo y harán doblaje en la próxima película de Disney Pixar: Lightyear, la precuela de la aclamada saga de Toy Story.

De esta forma, Carlos Sainz y Charles Leclerc se olvidaron por unos días del monoplaza para entrar al estudio de grabación, aunque aún no se revela cuál o cómo es el personaje al que darán vida por unos breves instantes, se sabe que será el mismo y Sainz pondrá la voz en español, mientras que su compañero de escudería lo hará en italiano.

La inclusión de pilotos de carreras en las películas de Pixar no es nada nuevo, ya que anteriormente Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Sebastian Vettel y Michael Schumacher participaron en Cars.

Esta información fue confirmada por la propia productora del filme animado, que lanzó un corto del detrás de cámaras con ambos pilotos, en el que se comparten algunas imágenes de la cinta, mientras se escucha al corredor español de autos anticipar la noticia y al italiano explicar cómo fue su experiencia en este proyecto y lo que tiene en común con el protagonista de la historia: Buzz Lightyear.

“Fue una experiencia completamente diferente de lo que he hecho en el pasado. Las cosas que tengo en común con Buzz: bueno, creo que la velocidad, los dos somos bastante rápidos, nos gusta empujar los límites. Lo que me hizo convertirme en piloto son la adrenalina y la velocidad, las amé cuando era un niño y siempre me han gustado. Es importante nunca darse por vencido, tener una idea clara de lo que quieres lograr”, explica.