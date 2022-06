“Devastador”: De un lado y otro de frontera lamentan tragedia migrante en San Antonio

Ciudad de México, 27 de junio (SinEmbargo).- Ante la localización de al menos 46 cuerpos sin vida de migrantes en un tractor-tráiler abandonado en las afueras de San Antonio, en Texas, Estados Unidos, algunos funcionarios mexicanos y estadounidenses reaccionaron a la noticia.

El Senador Ricardo Monreal Ávila expuso que es un asunto “doloroso” y envió sus condolencias.

Por su parte, el Gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que “estas muertes están en [el Presidente de EU, Joe] Biden”.

“Son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas”, aseguró el mandatario.

They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk

They are a result of his deadly open border policies.

El aspirante a Gobernador del mismo Estado por el Partido Demócrata Beto O’Rourke calificó los hechos como “devastadores”.

This is devastating. Our thoughts go out to the families of those who lost their lives in San Antonio today.

We need urgent action — dismantle human smuggling rings and replace them with expanded avenues for legal migration that reflect our values and meet our country’s needs. https://t.co/FVDBGFm9Oh

— Beto O’Rourke (@BetoORourke) June 28, 2022