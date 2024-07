Trump pide a cristianos que lo elijan y no votarán de nuevo: todo estará bien (VIDEO)

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo/AP).– El expresidente Donald Trump pidió a los cristianos que si votaban por él en noviembre, nunca necesitarían votar nuevamente porque su nuevo mandato solucionará todos sus problemas.

“Cristianos, salgan a votar. Sólo por esta vez. Ya no tendrán que hacerlo más, ¿saben qué? En cuatro años más, se solucionará, todo estará bien, ya no tendrán que votar más, mis hermosos cristianos”, dijo el candidato republicano en los últimos minutos de su discurso el viernes por la noche en una reunión de conservadores religiosos llamada Believers Summit.

Su discurso se difundió rápidamente en reses sociales, donde algunos usuarios afirmaron que era una amenaza de que las elecciones de 2024 serían las últimas y era una prueba más de su inclinación autoritaria y antidemocrática.

“Los amo. Salgan, tienen que salir y votar. En cuatro años, no tendrán que votar nuevamente. Lo solucionaremos tan bien que no tendrán que votar”, insistió Trump.

Trump: You have to get out and vote. You won’t have to do it anymore. Four years, it will be fixed, it will be fine. You won’t have to vote anymore.. In four years, you won’t have to vote again. pic.twitter.com/DBGcBr3Wht

— Acyn (@Acyn) July 27, 2024