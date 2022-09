Huracán “Ian” llega a tierras cubanas como categoría 3; mantiene trayecto a Florida

Por Cristiana Mesquita y Curt Anderson

LA HABANA, 27 de septiembre (AP) — El huracán “Ian” tocó tierra el martes en el oeste de Cuba, donde las autoridades han evacuado a 50 mil personas, tras convertirse en tormenta de categoría 3 en una trayectoria que podría llevarla a la costa oeste de Florida el miércoles.

La tormenta tocó tierra en la provincia de Pinar del Río, donde las autoridades habilitaron 55 refugios, enviaron personal médico y de emergencia y tomaron medidas para proteger alimentos y otros cultivos en los almacenes de la región tabacalera, según medios estatales. Se esperaba que la tormenta golpeara también los territorios de Artemisa y Mayabeque.

“Para Cuba se esperan vientos huracanados extremos, también peligrosas marejadas ciclónicas y fuertes lluvias”, dijo Daniel Brown, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés), a The Associated Press el lunes.

El NHC pronosticó que áreas de la costa oeste de Cuba podrían registrar marejadas ciclónicas de hasta 4.3 metros el lunes por la noche o la madrugada del martes.

En La Habana, los pescadores sacaron el lunes sus botes del agua a lo largo de su emblemático malecón, mientras que los empleados municipales estaban ocupados limpiando los drenajes en anticipación a las fuertes lluvias.

Adyz Ladrón, una residente de La Habana de 35 años, expresó su preocupación ante la posibilidad de un aumento en los niveles del agua.

“Asustada porque la casa se inunda completa, el agua llega alto”, dijo, mientras se colocaba la mano al nivel del pecho.

Here are the 5 AM EDT Key Messages for Major Hurricane #Ian . More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/0uzMONna9h

“Ian” llegó a Cuba como tormenta de categoría 3 y seguía ganando fuerza, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora, según el reporte de las 4:30 horas local (8:30 GMT) del NHC. El sistema se desplazaba a 19 km por hora.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que se esperaban “impactos significativos de viento y marejada ciclónica” en el oeste de Cuba el martes por la mañana.

“Ian” no pasará mucho tiempo sobre Cuba, pero se desacelerará sobre el Golfo de México, donde aumentará de tamaño y fuerza, “lo que tendrá el potencial de producir impactos considerables por el viento y las marejadas ciclónicas a lo largo de la costa oeste de Florida”, señaló el NHC.

Tampa y St. Petersburg parecían tener grandes probabilidades de tener su primer impacto directo de un huracán de categoría 3 o mayor desde 1921.

“Por favor, tomen en serio esta tormenta. Es algo serio. No es un ensayo”, señaló el lunes Timothy Dudley, director de manejo de emergencias del condado Hillsborough, durante una conferencia de prensa sobre los preparativos para la tormenta en Tampa.

Se pronostica una marejada de hasta tres metros y hasta 25 centímetros de lluvia en toda la zona de Tampa Bay, con hasta 38 centímetros en zonas aisladas. Es suficiente agua para inundar las comunidades costeras bajas.

Hasta 300 mil personas podrían ser evacuadas tan sólo de las zonas bajas del condado Hillsborough, dijo la administradora condal Bonnie Wise. El lunes por la tarde ya iniciaban algunas evacuaciones en las partes más vulnerables, y algunas escuelas y otros lugares instalaron albergues.

“Debemos hacer todo lo que podamos para proteger a nuestros residentes. El tiempo es fundamental”, declaró Wise.

School districts in 24 counties have announced school closures, and we expect more as #Ian approaches and the track becomes more certain.

Visit https://t.co/0WxInGqbY5 for the latest updates.

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) September 26, 2022