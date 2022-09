Padre de los 43 dice al Presidente que Cienfuegos y Peña deberían ya estar detenidos

El señor Antonio Tizapa, padre de Jorge Antonio Tizapa, uno de los 43 normalistas desaparecidos, pidió al Presidente Andrés Manuel López Obrador dejar de lado las promesa y agilizar las investigaciones, pues recordó, ya pasaron ocho años desde que su hijo desapareció y hasta ahora, no se tiene certeza de cuál fue su destino.

Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).- Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional y el expresidente Enrique Peña Nieto deberían ya estar detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, afirmó Antonio Tizapa, papá de Jorge Antonio Tizapa, uno de los estudiantes desaparecidos forzadamente hace ocho años.

En entrevista con Alejandro Páez, en el programa de Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, Antonio Tizapa dijo desconocer los motivos por los que el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador aún no ha detenido al General Cienfuegos.

“Es una de las cosas que yo le preguntaría a Obrador ¿por qué Cienfuegos no está detenido? y que nos diga todo lo que él sabe, dónde están nuestros hijos, también Obrador creo que lo sabe. El círculo de la élite se quiere proteger de una u otra manera. Tenemos a Murillo Karam ahí amparándose, él es culpable por hacer un daño psicológico a todos, además le mintió a todo un pueblo, es más, no sólo un pueblo, pues esa mentira le dio la vuelta al mundo. Se hizo un daño para nosotros como como papás y como mamás, hizo un daño psicológico muy pero muy duro, entonces eso debe ser castigado”.

Respecto al expresidente Enrique Peña Nieto, Antonio Tizapa recordó que desde que ocurrieron los hechos hace ya ocho años, los padres de los normalistas siempre han exigido que se enjuicie al expresidente.

“Si estamos en un círculo debe haber una persona de alto rango y en este caso es Peña Nieto, claro que sí, y siempre lo hemos manejado, queremos que se detenga Peña Nieto, que se le enjuicie, pero también que nos diga qué ha pasado, dónde está nuestros hijos, él lo sabe, qué está esperando el Gobierno actual para detener a las personas involucradas en este caso”.

El padre de Jorge Antonio Tizapa, desaparecido en la llamada noche de Iguala, reiteró su llamado al Gobierno del Presidente López Obrador para que detenga a Peña Nieto y a todos aquellos funcionarios involucrados en este caso.

“No le pido, se lo exigimos […] Lo que debemos hacer es detener a todas estas personas, Peña Nieto debe ser detenido, debe ser enjuiciado, debe de decir dónde están nuestros hijos, ¡caray!, son ocho años, no tiene una semana, ni 15 días, son ocho años y aquí estamos nosotros”.

En cuanto a la renuncia de Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), Antonio Tizapa dijo desconocer los motivos por los que el funcionario dejó su cargo.

El señor pidió al Presidente López Obrador dejar de lado las promesa y agilizar las investigaciones, pues recordó, ya pasaron ocho años desde que su hijo desapareció y hasta ahora, no se tiene certeza de cuál fue su destino.

“No sabemos qué va a pasar, no sé hoy, mañana o pasado. En cuanto al mensaje o qué le quiero decir al Presidente, pues la verdad es que queremos queremos hechos y no promesas, eso es algo que se ha venido manejando, han pasado ya varios años, incluso del nuevo Gobierno y, sin embargo no ha sido ágil en cuanto a las investigaciones, no hay mucho que investigar, sabemos quiénes fueron, los que participaron en todo esto y bueno y uno de los personajes pues es Cienfuegos”.

Tizapa reiteró que los padres de los 43 necesitan hechos concretos y reconoció que el Presidente tenga voluntad por resolver el caso, pero dijo, esto no es suficiente.

“Si tiene la voluntad, qué bueno que la tenga, pero necesitamos hechos, no voluntad. Yo puedo tener voluntad en ciertas cosas, pero si no lo hago dónde queda la voluntad, se necesitan hechos”.

Este martes 27 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la renuncia de Omar Gómez Trejo a la UEILCA.

“Sí, él va a dejar el cargo. Tengo esa información y la Fiscalía va a nombrar otro Fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista […] El Fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, hubo diferencias en eso y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina.

Asimismo, acusó que el Gobierno “está recibiendo muchas presiones de todo tipo” con el fin de “descarrilar la investigación” sobre los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

“Decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, que tengo confianza de que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia y que yo estoy acostumbrado a resistir y como decía el General Torrijos: el que se aflige, se afloja”, dijo en conferencia de prensa.

Omar Gómez Trejo fue designado el 26 de junio de 2019 al frente de la UEILCA, cargo en el cual llegó con una amplia experiencia en organismos internacionales de derechos humanos y como uno de los principales críticos a la “verdad histórica” que había construido el Gobierno de Enrique Peña Nieto, la cual se sabe ahora que fue una maquinación del Estado para ocultar lo que realmente le ocurrió a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Tres años después de que fuera nombrado en esta posición por la Fiscalía General de la República (FGR), Gómez Trejo renunció a esta instancia creada a petición de los padres y madres de los normalistas desaparecidos para investigar, perseguir y concluir los procesos relacionados al crimen perpetrado contra los normalistas durante la noche del 26 de septiembre de 2014. Desde esa posición puso a disposición de los jueces documentos, radiogramas, videos, mensajes, y bitácoras recuperadas en el transcurso de la investigación.

Su renuncia se da justo cuando se cumplen ocho años de la desaparición forzada de los estudiantes, y en medio de los señalamiento que enfrenta la Fiscalía a cargo de Alejandro Gertz Manero por haber desistido de 21 de las 83 órdenes de aprehensión solicitadas por la UEILCA contra militares, y no se sabe si fue en acuerdo con el ahora exfiscal.

Ante la posibilidad de demandar al Estado mexicano por las omisiones e irregularidades en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas, Antonio Tizapa dijo que éste no es el enfoque que buscar darle a su movimiento.

“Nuestro enfoque no es buscar esa demanda, o sea es algo que yo he visto. Podemos demandar al Estado, podemos demandar a todas las personas involucradas por omisión o por lo que sea en este caso, es buena idea demandar, por ejemplo a Murillo Karam por ese daño psicológico […] Sí, el señor Encinas da a conocer que fue el Estado, pero eso ya lo sabemos que ha sido el Estado eso lo sabemos desde 2014”.

Antonio Tizapa reiteró que a pesar de lo dicho por Peña Nieto y Murillo Karam en la llamada “verdad histórica” y el nuevo informe presentado por la actual administración, ni él, ni los demás padres y madres aceptarán que sus hijos están muertos hasta no tener pruebas científicas que lo avalen.

“Peña Nieto, su vocero Murillo Karam nos dijo esta mentira y viene el nuevo Gobierno a decirnos otra cosa y el punto es el mismo, dar por muertos a nuestros hijos y eso no es así, lo hemos dicho, mientras no tengamos pruebas científicas de que nuestros hijos están muertos nosotros no lo vamos a aceptar o mientras no tengamos un cuerpo inerte frente a nosotros no vamos a aceptar”.

Finalmente, el señor Tizapa rechazó que se establezca el 26 de septiembre como día de luto nacional, pues al hacerlo, dijo, se estaría dando por hecho que los jóvenes normalistas están muertos.

“El señor Obrador está declarando el 26 de septiembre como luto nacional, por favor, eso está mal porque directamente le está diciendo los mexicanos que los muchachos estás muetos y por eso estamos dando este día sí de luto nacional, el 26 de septiembre va a ser el luto nacional, por favor. En lo personal yo no estoy con eso, porque sí es luto nacional eso da hincapié a andar por muerto a nuestros hijos”.