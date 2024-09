Bombardeos de Israel contra el Líbano han desplazado a 140 mil niños, estima ONG

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS).- Alrededor de 140 mil niños figuran entre los cerca de 400 mil desplazados por los bombardeos de Israel contra el Líbano, según indicó el viernes la organización no gubernamental Save the Children, que afirmó que muchos de ellos llegan a los refugios mostrando graves signos de angustia a causa del impacto de la ofensiva sobre sus vidas.

Durante esta semana, la ONG ha distribuido colchones, mantas, almohadas, agua y otros artículos de primera necesidad a casi cinco mil personas en 30 refugios de todo el país, incluidos el norte, el sur, la zona del valle de la Becá y el Monte Líbano.

El personal de Save the Children informó de la creciente preocupación por el impacto psicológico en los niños. “He visto a muchos llorando, completamente devastados. Una mujer llevaba a su hijo junto con varias bolsas. A otra mujer se le cayó el niño de los brazos. La situación era trágica y sencillamente desgarradora”, relató Mahmoud, técnico de promoción de agua, saneamiento e higiene de la organización en un refugio apoyado por la ONG en Beirut.

About 140,000 children have been forced from their homes in southern Lebanon in the past four days.

Our staff tell us many are arriving at shelters showing signs of severe distress.

We urge all parties to immediately de-escalate tensions.

— Save the Children US (@SavetheChildren) September 26, 2024