Claudia habla con Yaquis sobre perdonar, en clara alusión al rey y a Pedro Sánchez

El mensaje de la Presidenta electa de México se da al cierre de un semana turbulenta donde, desde España, el Presidente López Obrador y ella misma recibieron ataques por no invitar a su ceremonia de investidura, el próximo 1 de octubre, al rey Felipe VI.

Ciudad de México, 27 de agosto (SinEmbargo).- La Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo destacó este viernes la importancia del perdón como un acto que engrandece a las personas, los pueblos y las naciones durante la entrega del acueducto y un distrito de riego en beneficio del Pueblo Yaqui, encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde destacó el valor de reconocer y no olvidar las injusticias del pasado.

“El perdón engrandece a los pueblos, el perdón engrandece a las naciones, el perdón engrandece a las personas. Significa reconocer y al reconocer, significa nunca más, significa no olvidar. Y nosotros no olvidamos lo que ocurrió con sus ancestros, con el Pueblo Yaqui, pero tampoco vamos a olvidar el Plan de Justicia, y lo que significa resarcir ese daño, y recuperar y dar lo que se merece”, resaltó Sheinbaum Pardo desde Vícam, tierra libre de los yaquis, enclavada en el municipio de Guaymas, Sonora.

Estuvimos con el presidente @lopezobrador_ y el gobernador @AlfonsoDurazo en Vícam, Sonora, con la presencia de los ocho gobernadores tradicionales del pueblo Yaqui en una asamblea para informar los avances del Plan de Justicia. Se les han entregado cerca de 45 mil hectáreas,… pic.twitter.com/0Jjwvy8IdW — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 28, 2024

Ayer mismo, Sheinbaum Pardo confirmó que no había invitación al rey español y tampoco para su hija, la princesa Leonor. Se invitó, dijo, desde julio pasado, a Pedro Sánchez Castrejón, Presidente de Gobierno de España –quien también dijo que no vendrá a la toma de posesión de la Presidentea mexicana–. Además, expuso, su postura es firme y acorde con lo que expuso tanto el miércoles como el jueves pasados:

“Cuando se niega la corona española, no solamente al perdón —que engrandece a los pueblos, no los avergüenza, sino que los engrandece— y no hay una respuesta oficial al Presidente de la República —no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al Presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano— pues evidentemente no solamente es un agravio al Presidente, al hombre, sino al pueblo de México”, afirmó la próxima Jefa del Poder Ejecutivo federal.

Además en una carta, Sheinbaum expuso que entre lo solicitado desde 2019 por el Presidente López Obrador al reino de España, petición que la Presidenta electa hizo suya, es que expresara “de manera pública y oficial el reconocimiento de los agravios causados y que ambos paises acuerden y redacten un relato compartido, público y socializado de su historia común, a fin de iniciar en nuestras relaciones, una nueva etapa, plenamente apegada a los principios que orientan en la actualidad a nuestros respectivos Estados y brindar a las próximas generaciones de ambas orillas del Atlántico, los causes para una convivencia más estrecha, más fluida y más fraternal”.

Entrega de acueducto y distrito de riego al pueblo yaqui, desde Guaymas, Sonora https://t.co/zLmsSmrCuS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 27, 2024

En la misica, además, hizo énfasis que para su Gobierno, que inicia el próximo 1 de octubre, “el reconocimiento de los pueblos indígenas es fundamental para continuar avanzando en la transformación de. Nuestra vida pública, pues es ahí donde se encuentra la raíz de la grandeza cultural de México”.

Este viernes, frente al propio López Obrador y a autoridades del Pueblo Yaqui en Sonora, Claudia Sheinbaum confirmó ese compromiso.