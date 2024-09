La candidata demócrata dice que viajará a México para tratar seguridad y migración

Por Will Weissert y Jonathan J. Cooper

Phoenix, 27 de septiembre (AP) — La Vicepresidenta estadounidense Kamala Harris caminó este viernes por un tramo de la valla a lo largo de la frontera de Arizona con México, buscando proyectar una imagen más enérgica con respecto al control de la migración ilegal y así atender una de sus mayores vulnerabilidades de cara a las elecciones presidenciales de noviembre.

El empeño de Harris para restringir más las solicitudes de asilo va más allá de la política del Presidente Joe Biden en una cuestión en la que su rival, el expresidente republicano Donald Trump, tiene una ventaja entre el electorado. Ella intentó alcanzar un equilibrio entre un discurso estricto sobre la vigilancia fronteriza y las exhortaciones para desarrollar una mejor forma de dar la bienvenida a los inmigrantes legales.

En su primer viaje a la frontera internacional desde que se convirtió en la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Harris platicó con agentes de la Patrulla Fronteriza mientras recorrían un tramo del muro construido durante la Presidencia de Barack Obama. La temperatura en Douglas, Arizona, estaba cerca de 37 grados Celsius durante una conversación que duró aproximadamente media hora.

Posteriormente, Harris asistió a una sesión informativa a puerta cerrada en el puerto de ingreso de Douglas sobre los intentos para combatir el narcotráfico y mejorar el flujo legal de bienes y personas a través de la frontera. Los agentes de la Patrulla Fronteriza tienen “un trabajo difícil” y merecen apoyo para realizarlo, señaló.

La visita de Harris fue pensada para que fuese una respuesta a Trump y sus colegas republicanos, que la han criticado incesantemente por los antecedentes del gobierno de Biden en el control de la migración, y culpan a la vicepresidenta por pasar poco tiempo visitando la frontera durante el tiempo que ha estado en la Casa Blanca.

La migración y la seguridad fronteriza son temas de gran relevancia en Arizona, el único estado clave electoralmente que es limítrofe con México y uno que registró una afluencia récord de solicitantes de asilo el año pasado. Los votantes favorecen a Trump en lo que respecta a la migración, y Harris ha pasado a la ofensiva para mejorar su posición en el tema y desactivar una línea clave de ataque político por parte de su rival.

Ella utilizó sus declaraciones para desafiar los propios antecedentes de Trump sobre la migración durante su presidencia, diciendo que él no hizo nada para corregir el sistema de recepción de migrantes legales ni atendió un sistema de asilo obsoleto. Y también denunció que Trump no solucionó una escasez de jueces de inmigración y agentes fronterizos.

As Attorney General of California, I prosecuted transnational criminal organizations that trafficked guns, drugs, and human beings. I know the importance of safety and security, especially at our border.

Today, I visited the U.S.-Mexico border and spoke with Customs and Border… pic.twitter.com/tM310fcwrA

— Vice President Kamala Harris (@VP) September 28, 2024