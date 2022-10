VIDEO: Activistas climáticos protestan nuevamente; esta vez, atacan cuadro de Vermeer

Madrid, 27 de octubre (Europa Press).- Activistas climáticos han perpetrado este jueves una acción de protesta en un museo de La Haya contra el cuadro La joven de la perla, al que un hombre ha intentado pegarse la cabeza con pegamento, aunque la famosa obra de Johannes Vermeer no ha sufrido daños.

La Policía neerlandesa ha detenido a tres activistas por esta acción, en la que también se ha arrojado un líquido rojo sobre la pintura, protegida por un vidrio. El museo Mauritshuis ha confirmado en un comunicado que la sala donde se encuentra el cuadro ha sido cerrada por precaución, según la cadena NOS.

La pinacoteca ha lamentado la “indefensión” del arte y ha condenado cualquier intento por dañar las obras, independientemente de sus objetivos. En las últimas semanas, se han sucedido las protestas en museos de todo el mundo, con incidentes en Alemania, Reino Unido y Francia.

La Joven de la Perla, que data del 1665, es una de las obras más reconocibles del Mauritshuis, también por su translación a una novela y a una película.

Esta no es la primera vez que miembros del colectivo Just Stop Oil atacan obras de arte. En las últimas semanas, el colectivo ha llamado la atención con este tipo de actos en varios países.

Apenas el pasado 14 de octubre, dos activistas ecologistas han arrojado este viernes sopa de tomate sobre el cuadro Los Girasoles de Vicent Van Gogh, exhibido en la National Gallery de Londres, para protestar contra la explotación de yacimientos de combustibles fósiles en Reino Unido.

Las activistas se plantaron frente a la obra y arrojaron sobre ella la sopa, para acto seguido pegar sus manos a la pared. “¿Qué vale más? ¿El arte o la vida?”, ha planteado.

🥫 JUST STOP OIL SUPPORTERS CHOOSE LIFE OVER ART 🥫

🎨 Human creativity and brilliance is on show in this gallery, yet our heritage is being destroyed by our Government’s failure to act on the climate and cost of living crisis.#VanGogh #FreeLouis #FreeJosh #CivilResistance pic.twitter.com/gXXGLsi0ej

— Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 14, 2022