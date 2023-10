México se inspira en los Panamericanos y mantiene el segundo lugar del medallero

La jornada del viernes tendrá una catarata de 24 medallas en disputa, incluyendo 13 finales en el boxeo — ocho de hombres y cinco de mujeres. El boxeo es el deporte que más plazas define en Santiago para los Juegos Olímpicos de París el año próximo.

Por Eric Núñez

SANTIAGO (AP) — Los deportistas de México están inspirados en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Al acercarse el punto medio de la edición 19 de la cita continental, los mexicanos siguen prendidos en un duelo con Canadá por el segundo puesto del medallero general.

La del jueves fue otra brillante jornada para la delegación mexicana, teniendo a sus mujeres como gladiadoras.

—Paola Longoria alcanzó el título 11 de su rutilante trayectoria en el ráquetbol de los Panamericanos.

—Yarely Acevedo se proclamó en el ómnium del ciclismo de pista.

¡Histórico! 🥇 Yareli Acevedo logra la primer medalla de oro en la prueba de Omnium femenino en Juegos Panamericanos



¡Oro en ráquetbol! 🥇🇲🇽

México gana 2-1 a Argentina y se lleva título en ráquetbol por equipos femenina



Acevedo no pudo contener las lágrimas mientras rodaba sobre la pista del velódromo del Parque Peñalolén con una bandera de México en una de sus manos luego de ganar la medalla de oro en el ómnium femenino.

Para poder competir en sus primeros Juegos Panamericanos, la ciclista tuvo que dejar atrás toda su vida personal para poder combinar el estudio con el deporte. Valió la pena.

Acevedo, de 21 años, ganó el jueves el ómnium femenino de Santiago 2023, imponiéndose sobre la colombiana Marcela Hernández, quien se quedó con la medalla de plata.

En una cerrada final, la mexicana terminó con 128 puntos, siete más que la colombiana. La medalla de bronce fue para la chilena Catalina Soto con 120.

“El ómnium es muy complicado. No se define hasta la prueba por puntos. Aunque no inicié como quise, porque no lo estaba disfrutando, me calmé porque esto es lo que amo hacer y pudimos conseguir el objetivo que era ganar la medalla de oro”, dijo Acevedo. “Esta medalla no es sólo mía sino de todo México”.

Acevedo tuvo una destacada etapa en competencias juveniles y en torneos clasificatorios nacionales antes de recibir su oportunidad con el equipo mayor y no decepcionó a nadie.

Para poder triunfar en Santiago 2023, la ciclista tuvo que pasar los últimos meses combinando su carrera de contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México, con sus entrenamientos de alta exigencia en el velódromo de la capital.

“Ha sido una locura porque por lo menos tengo que ir a clases por seis horas y luego combinarlo con entrenar dos o tres horas en otra parte de la ciudad”, relató la mexicana. “Pero todo ha valido la pena porque pudimos conseguir el oro”.

—Alejandra Zavala sumó su segundo oro en el polígono esta semana al imponerse en la modalidad de pistola de aire 10 metros del tiro.

La selección femenina de voleibol de sala de México se lleva la medalla de bronce al derrotar 3-2 a Argentina

¡Otro oro para México! 🇲🇽🥇@alepistolas se cuelga la medalla de oro en tiro con pistola de aire, en 10mts.

—Con las hermanas Catherine y Mayan Oliver, los relevos femeninos mantuvieron el monopolio en el pentatlón moderno — pleno de cuatro victorias para México.

La sucesión de triunfos permitió que México recuperase el segundo lugar en el medallero, un día después que los canadienses les habían desplazado de ese sitial.

El balance mexicano es de 30 medallas de oro y un total de 70. Canadá quedó tercera con 29 doradas y un acumulado de 83.

Los dirigentes mexicanos están extasiados con la cosecha.

“La delegación está haciendo un gran papel y los felicito porque están sacando la casta”, dijo María José Alcalá, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano.

Antes de arribar en Santiago, Alcalá estimó que los mexicanos podrían ganar unas 33 medallas de oro. Tal objetivo esta al alcance de la mano.



Y todo ello con el trasfondo de una tirante relación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el órgano del gobierno de México que controla los recursos económicos, y que dejó a los deportistas acuáticos sin becas.

“Soy afortunada de tener esta clase de atletas, son atletas echados para adelante, que no les importan los momentos difíciles”, añadió Alcalá.

MEDALLERO

Estados Unidos está en la cima con un caudal de 59 oros y 139 preseas en total.

Detrás de los mexicanos y canadienses, Brasil se ubica en el cuarto sitio con 14 oros y un acumulado de 66 preseas. Renglón seguido se encuentra Colombia (6 y 29), la anfitriona Chile (5 y 28), la República Dominicana (4 y 12) y la otrora potencia continental Cuba (3 y 13).

La República Dominicana vibró tras revalidar el título del voleibol femenino tras despachar 3-0 a Brasil en la final. La “Reinas del Caribe” siguen entonadas, un mes después de haber logrado la clasificación a París 2024 al quedar primeras en un torneo Preolímpico disputado en Ningbo, China.

LA FRASE

“En algún momento fue una frustración, estar al tope de mi carrera y no poder ganar una medalla olímpica. Después entendí que las cosas pasan por algo”.

Fue el lamento de Longoria, la mejor raquetbolista de la historia y una de las deportistas más ganadoras en los Panamericanos. Nunca pudo estar en los Juegos Olímpicos debido a que este deporte no está incluido en el programa de dichas justas.

La mexicana de 34 años cerró su participación en Santiago 2023 con dos oros, el último por equipos obtenido el jueves, con lo cual amplió a 11 el total de medallas doradas en su carrera. Quedó así a uno del récord histórico en manos de la canadiense Denise Parker, una tiradora con arco ya retirada.

EL DATO

Bolivia apenas ha ganado tres medallas de oro en la historia de los Panamericanos. El raquetbolista Conrrado Moscoso ha tenido intervención en cada una. El número uno del mundo en singles y su compañero Carlos Keller revalidaron el título panamericano de equipos tras vencer a Canadá.

LO QUE SIGUE

La jornada del viernes tendrá una catarata de 24 medallas en disputa, incluyendo 13 finales en el boxeo — ocho de hombres y cinco de mujeres. El boxeo es el deporte que más plazas define en Santiago para los Juegos Olímpicos de París el año próximo.

Además, el ciclismo de pista repartirá sus últimos cinco títulos en el velódromo del Parque Peñalolén. El voleibol de playa tendrá sus finales en ambas ramas y el pentatlón moderno culminará con el relevo masculino.