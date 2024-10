Soldado latina es hallada muerta en contenedor de basura en base militar de Missouri

Por Erika Hernández

Los Ángeles, 27 de octubre (SinEmbargo).- El Ejército está investigando la muerte de una sargento de 23 años de origen latino como homicidio después de que su cuerpo fuera encontrado dentro de un contenedor de basura en Fort Leonard Wood en Missouri.

En una actualización del jueves, el Fuerte Leonard Wood del Ejército de Estados Unidos. anunció en una publicación en las redes sociales que una persona de interés había sido detenida en relación con la muerte de la sargento Sarah Roque.

Roque, de 23 años, fue reportada como desaparecida por primera vez el lunes después de que su familia y la cadena de mando no pudieron comunicarse con ella.

El martes, la base anunció que el cuerpo de la joven de 23 años fue encontrado en un basurero cerca de los cuarteles para soldados solteros. Las autoridades se negaron a decir quién encontró el cuerpo o si se sospechaba que había una causa de muerte.

“Con gran pesar informamos a la comunidad de Fort Leonard Wood que nuestra soldado desaparecida, la sargento Sarah Roque, de 23 años, ha sido encontrada muerta”, escribieron en una publicación de Facebook.

Roque era de Ligonier, Indiana, y sirvió como miembro de la tripulación del puente y adiestrador de perros mineros en el destacamento K-9 del 5.º Batallón de Ingenieros, dijeron los funcionarios de la base en un comunicado de prensa.

Se alistó en 2020 y asistió al entrenamiento básico en Fort Leonard Wood. Entre sus premios y condecoraciones se incluyen la Medalla de Reconocimiento del Ejército, la Medalla de Servicio de Defensa Nacional, la Medalla de Buena Conducta y la Cinta de Servicio del Ejército.

