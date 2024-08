Latinos en EU alertan sobre el plan racial de Trump contra quienes no tienen su color

Por Jesús García

Los Ángeles, 29 de agosto (LaOpinión).- Organizaciones civiles que trabajan con migrantes y la población latina advirtieron de los riesgos de que avance el Proyecto 2025, debido a deportaciones masivas, cambios en sistema electoral y afectaciones a la economía.

“El Proyecto 2025 pone en peligro los avances que los trabajadores y los sindicatos han logrado durante la Administración Biden-Harris. No podemos construir una economía próspera si no protegemos a los trabajadores latinos de la explotación y la marginación”, consideró David Huerta, presidente del Consejo Estatal de SEIU-CA y SEIU-USWW.

Los sindicatos que Huerta representa incluyen a trabajadores de primera línea, cuidadores, limpiadores, trabajadores de servicios de alimentos y trabajadores de aeropuertos, entre otros.

También Evelyn DeJesus, presidenta del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA) y vicepresidenta ejecutiva de AFT expresó preocupación por la agenda que ha sido relacionada con la campaña del expresidente Donald Trump.

“El Proyecto 2025 no es solo una amenaza, es un ataque directo al progreso duramente ganado de los trabajadores latinos y nuestras comunidades”, consideró DeJesus. “Esto va más allá de las políticas individuales; este manual de estrategias tiene como objetivo desmantelar los mismos sistemas que elevan y empoderan a nuestra comunidad… No nos quedaremos de brazos cruzados mientras nos quitan nuestros derechos duramente ganados”.

Ambos líderes participaron en una conferencia de prensa virtual el miércoles que incluyó representantes de America’s Voice, People’s Action, Poder Latinx, UnidosUS Action Fund y Latino Victory Foundation, que lanzaron la campaña “Defendiendo Nuestro Futuro, Latinos Against Project 2025”.

Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Poder Latinx, consideró que el Proyecto 2025 puede afectar las libertades políticas y civiles.

“Es más que conservador, es completamente radical y no se detendrá ante nada para desmantelar los derechos, libertades y políticas esenciales, amenazando nuestro presente y futuro, así como nuestras instituciones democráticas”, dijo Sánchez.

Rafael Collazo, director ejecutivo de UnidosUS Action Fund, expresó una postura similar a la de Sánchez.

“El Proyecto 2025 plantea una amenaza sin precedentes a nuestras libertades civiles en particular, porque pretende despojarnos de los derechos fundamentales que los latinos y otras comunidades marginadas han luchado tanto por conseguir”, dijo Collazo. “Un segundo mandato [de Trump] garantizaría el desmantelamiento de nuestra democracia y la eliminación de las libertades individuales y los derechos civiles”.

Katharine Pichardo-Erskine, directora ejecutiva de Latino Victory Foundation, considera que el plan de gobierno afectaría el progreso de los latinos.

“El Proyecto 2025 encarna todo lo que se interpone en el camino del progreso de nuestras comunidades. Desde la destrucción de las oportunidades económicas para los estadounidenses que trabajan duro, incluidos los latinos, hasta la amenaza a nuestro sistema educativo, el acceso a la atención médica, la reforma migratoria y la destrucción de la red de seguridad social”, dijo.

