Quizás sea la última movilización de AMLO. Antes fue para protestar; hoy celebrará

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su cuarto año de gobierno con una marcha histórica —que podría ser la última que encabeza— de cara a lo que será su último tramo en Palacio Nacional, en donde despachará menos de dos años, al ser el primer Jefe del Ejecutivo federal que culminará su gestión el 1 de octubre.

A esta fecha llega con pendientes en seguridad, en la descentralización de secretarías —como él mismo ha reconocido— y con el objetivo de llevar a cabo una reforma en materia electoral a la que la oposición le ha cerrado la puerta, con una campaña que hace dos semanas sacó a decenas de miles de personas a marchar, entre ellas expresidentes y políticos señalados de haber cometido fraude electoral.

La movilización se dará unos días antes de que la reforma constitucional en materia electoral que él ha propuesto se discuta en el Congreso, la cual dificilmente podrá ser aprobada sin los votos de la oposición. Sin embargo, el Presidente López Obrador ha dicho que insistirá en impulsar una Ley que permita lograr ahorros en la organización de elecciones y prohíba la compra del voto a través de una reforma legal.

“Ya está tomada la decisión, ellos no quieren aprobar la reforma. ¿Qué es lo que no quieren? Lo voy a repetir: que se reduzca el presupuesto, que en vez de 500 diputados haya 300 para que no existan los llamados diputados plurinominales y que sean elegidos por el pueblo, que los magistrados los elija el pueblo y nos los partidos, no aceptan que ya no ganen tanto los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), que se ahorre”, criticó el mandatario durante su conferencia matutina del jueves.