Un comando secuestra y asesina a director de policía municipal de Contepec, Michoacán

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El director de la policía municipal de Contepec, Michoacán, Héctor Alejandro, fue asesinado a balazos este domingo por un grupo delictivo de la entidad, luego de ser secuestrado en las inmediaciones de su domicilio, ubicado en la localidad de Zamora.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que la víctima se encontraba en una casa con su familia, cuando varios sujetos armados lo privaron de su libertad y posteriormente fue ingresado a la fuerza a una camioneta Honda color negro, modelo 2011, con placas en el Estado de México.

De acuerdo a los primeros reportes, el homicidio del policía de 35 años ocurrió en la madrugada de este 26 de noviembre, donde fue localizado el cuerpo en la calle de Tancítaro, esquina con Lázaro Cárdenas, el cual presentaba varios impactos de arma de fuego.

🇲🇽 #Contepec #Michoacán#seguridad || El Director de la Policía del municipio de Contepec fue asesinado a balazos la madrugada de este domingo, en el lugar del hecho criminal Fraccionamiento Valle Dorado de la ciudad de Zamora.

Tras el incidente, agentes y peritos de servicios periciales y de la FGE realizaron las actuaciones correspondientes, luego de transportar el cadáver al servicio médico forense para la necropsia de ley y continuar con los reportes del caso.

Más tarde, el personal de la FGE inició una carpeta de investigación en la destacó una posible venganza del crimen organizado de Zamora, donde operan bandas delictivas como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cárteles Unidos, Los Caballeros Templarios, entre otros.

Hasta el momento, las autoridades no han detenido a los presuntos responsables del hecho delictivo en contra de Héctor Alejandro, quien formaba parte de la policía estatal y comisionado del municipio de Contepec, en el oriente de Michoacán.

MATAN A COMANDANTE DE APATZINGÁN

El comandante de la Policía Municipal de Apatzingán, en el estado de Michoacán, Octavio Miguel López, fue asesinado esta mañana a balazos en un vehículo particular.

De acuerdo con la versión de testigos, alrededor de las 10:15 de este martes, fue interceptado por hombres armados a bordo de motocicletas, cuando circulaba en su camioneta, sobre la avenida Corregidora.

El funcionario municipal fue hallado al interior de un automóvil marca Volkswagen tipo Bora de color gris. Al momento no portaba insignias de la corporación; sin embargo, fue gracias a una chapa de identificación que pudo darse con su nombre.

A la llegada de los cuerpos de emergencia, el comandante ya no contaba con signos vitales, por lo que la Unidad de Servicios Periciales de la Fiscalía Regional de Apatzingán acudió al sitio para el levantamiento del cadáver.

Hasta el momento hay ninguna persona detenida, así como tampoco ningún tipo de posicionamiento por parte de autoridades locales o estatales.