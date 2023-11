Vicente Fox enfrenta queja por violencia política de género contra Mariana Rodríguez

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- El coordinador general de la precampaña de Samuel García y coordinador de la Bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, presentó una queja ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra del expresidente Vicente Fox por violencia política en razón de género contra Mariana Rodríguez.

De acuerdo con un documento con fecha del 26 de noviembre y hecho público este lunes, la denuncia fue realizada ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UCTE) por la comisión de violencia política con elementos de género en contra de Mariana Rodríguez Cantú, derivado de las publicaciones realizadas por Fox el pasado 25 de noviembre en sus redes sociales.

Esto, a partir de que Fox Quesada se refirió a Mariana como “dama de compañía” del Gobernador de Nuevo León en un post de X. Ante la publicación, la titular de Ama a Nuevo León, señaló la violencia detrás de la publicación.

“Señor, no soy una dama de compañía. Soy mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre. No le permito que me hable así a mí ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar”, escribió Rodríguez desde su cuenta de Twitter