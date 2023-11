Xóchitl olvida el título de un libro sobre ella que presentaba en la FIL-Guadalajara

Ciudad de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del Frente Amplio por México, protagonizó un “bochornoso” momento al olvidar el nombre del libro que relata su biografía durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara, Jalisco.

Durante el evento, la periodista Patricia Flores Ozuna le preguntó a Gálvez el título del libro del autor Raciel Trejo, donde incluye una breve semblanza de su trayectoria política. Sin embargo, la funcionaria mantuvo unos segundos de silencio al no recordar el nombre, por lo que recurrió a leer la portada “Soy Cabrona y Media”.

El hecho fue difundido en redes sociales, donde los usuarios revivieron la ocasión en que Enrique Peña Nieto, expresidente de México, fue cuestionado en la FIL Guadalajara sobre tres libros que marcaron su vida y que no supo responder.

Cabe mencionar que Gálvez no es la única que se ha equivocado al mencionar libros y autores, debido a que Samuel García, precandidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia de la República, quien recomendó el libro “El Federalista” cuyos autores confundió.

PEÑA NIETO OLVIDA TÍTULO DE LIBROS

El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, se equivocó al mencionar tres libros que marcaron su vida, donde respondió que uno de ellos fue la Biblia; “La Silla del Águila”, que atribuyó al escritor Enrique Krauze cuando es obra de Carlos Fuentes… “Y otro que no recuerdo”.

Durante su candidatura a la Presidencia en 2011, el entonces aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue invitado en aquella edición de la FIL de Guadalajara, en la cual presentó su libro “México, la gran esperanza” ante un público aproximado de 400 personas.

En la conferencia, el exmandatario federal expuso que era necesario construir un estado eficaz que materialice los derechos de los mexicanos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue las recomendaciones que hizo tras ser cuestionado por los tres título que cambiaron su perspectiva política.

El exgobernador alcanzó a nombrar la Biblia, aunque aclaró no haberla leído toda, también mencionó “La Silla del Águila” de Carlos Fuentes, pese a haber atribuido su autoría a Enrique Krauze. Al no recordar el tercer nombre, tuvo que pedir ayuda de su equipo presente en el salón donde se llevó a cabo la conferencia, luego de pedir disculpas ante su equivocación.

“La verdad es que cuando leo libros, me pasa que luego no registro del todo el título, me centro más en la lectura, pero más o menos te da una idea de los libros que he leído”, ofreció como excusa al reportero.