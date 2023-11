La Senadora Gálvez asegura que el domingo “le cortaron el cable” a su teleprónter

En entrevista para MVS Noticias con el periodista Manuel López San Martín, habló del episodio que vivió la tarde del 12 de noviembre, cuando su discurso fue interrumpido al menos cuatro ocasiones, debido a que se presentaron algunas fallas en el teleprónter, aparato en el que se apoyaba para leer el mensaje que preparó para sus simpatizantes.

Ciudad de México, 14 de noviembre (SinEmbargo).- Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la oposición, acusó ayer que hubo sabotaje durante su Quinto Informe Legislativo, el cual rindió el domingo pasado desde el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México, ya que su teleprónter dejó de funcionar porque “alguien cortó un cable”.

En entrevista para MVS Noticias con el periodista Manuel López San Martín, habló del episodio que vivió la tarde del 12 de noviembre, cuando su discurso fue interrumpido al menos cuatro ocasiones, debido a que se presentaron algunas fallas en el teleprónter, aparato en el que se apoyaba para leer el mensaje que preparó para sus simpatizantes.

“Yo con quien me tengo que contrastar es con Claudia Sheinbaum sin lugar a dudas, pero el Presidente, como jefe de campaña de ella, va a tratar de incidir todo lo que pueda. No sólo voy a enfrentar a Claudia, voy a enfrentar a todos los gobernadores afines a la 4T, voy a enfrentar al Presidente. Mira, no estás para saberlo, pero el día de ayer rendí un informe y alguien cortó un cable. Así. Tronado. Entonces yo me quedé sin…”, reveló Gálvez Ruiz.

-Ah, ¿sí? ¿Lo del teleprónter fue por el corte de cable? -preguntó López San Martín.

-Fue por un corte de cable. Corte. Así. Cortado -aseguró.

La Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) dijo al medio que aunque el oficialismo sostiene que no les preocupa su participación en la contienda electoral del próximo año, eso no es cierto.

“Entonces dicen que no les preocupo. Claro que les preocupo y estuvieron poniendo en redes que se cancelaba el evento. Estuvieron haciendo difusión toda la tarde de que mi evento se cancelaba. ¿Por qué tanta? O sea… parece que estoy viviendo en los tiempos pasados”, lamentó.

“Y bueno, pues ya tuve que improvisar y no pasa nada. Yo trataba de llevar un discurso bien estructurado por el tiempo para que no me fuera a meter en temas que luego te vas mucho tiempo y luego te faltan otros temas”, agregó la Coordinadora de la Construcción del Frente Amplio por México.