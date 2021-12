Cometieron un error y deberían rectificar, responde AMLO a consejeros del INE

El mandatario federal acusó a los consejeros del INE de equivocarse tras haberse opuesto a la consulta ciudadana; a su vez, rechazó la denuncia penal ante la FGR en contra de los mismos consejeros por demorar el proceso para la consulta.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).– Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) cometieron un error al oponerse a la consulta de Revocación del Mandato y deberían rectificar, dijo esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también criticó que se presentara una denuncia penal contra ellos porque les permite “demorar más el proceso y [que] no cumplan con su responsabilidad”.

“Debe ser la Corte, el Poder Judicial [el que decida], tanto el Tribunal Electoral como la SCJN, no penalizar nada, yo creo que cometieron un error y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática”, señaló este lunes en su conferencia matutina.

“Pero, en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse, entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe el proceso de Revocación de Mandato, que se cumpla con eso, porque lo establece la Constitución, que es la ley de leyes”, añadió.

El mandatario mexicano detalló que a pesar de “esos obstáculos y de la polémica”, “ya se reunieron 10 millones de firmas [para la Revocación de Mandato]”. “Se sobrepasó lo que exige la ley, ahora le corresponde al IN E que sean firmas auténticas, las que no son desecharlas, pero son muchísimas”, se congratuló.

“¿Qué significa? Que la gente quiere participar, pero no sólo en esta consulta. La gente quiere ser tomada en cuenta siempre. A la gente siempre hay que preguntarle y para no equivocarnos lo mejor es preguntar y no ser arrogantes. La politiquería tiene que ver con darle la espalda, no tomar en cuenta al pueblo, pensar que no existe”, completó.

Pero el resto “no lo considero conveniente”, indicó AMLO, en referencia a la disputa entre el presidente de la Cámara de Diputados, que denunció penalmente a algunos consejeros por posponer la Revocación de Mandato y que el INE calificó como persecución.

“Pienso incluso que sirve para que tengan más excusas los consejeros y demoren más el proceso y no cumplan con su responsabilidad. Pero, desde luego, es una asunto del Poder Legislativo con el Poder Judicial. Tú me pides mi opinión y la doy como ciudadano”, manifestó a la reportera que le preguntó por el tema.

Anoche, los consejeros del INE rechazaron las denuncias penales que el presidente de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los integrantes que votaron a favor de posponer la Revocación de Mandato. “Es muy preocupante que el presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado”, dijeron en un posicionamiento público.

Los consejeros señalaron que la demanda en contra de algunos de ellos es una acción injustificada y sin sustento jurídico que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen.

“Las diferencias de criterio en casos en los que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones en el marco de nuestras atribuciones legales, no deben ameritar la persecución penal, sobre todo, cuando quienes las adoptan han explicado públicamente los motivos de su decisión”.

“Por encima de las diferentes posiciones que hemos adoptado sobre esta y otras decisiones, las consejeras y consejeros electorales del INE rechazamos las denuncias penales contra cualquiera de nuestras y nuestros compañeros y toda forma de intimidación y vulneración de nuestra autonomía”, destacaron.

Este lunes, López Obrador indicó que “lo que sí me da mucho gusto y lo puedo expresar en carácter de titular del Ejecutivo, es que se lleve a cabo la Revocación de Mandato y convocar a toda la gente a que participe”. “Que todos participemos ese día, en una boleta así [gesto con las manos] tachemos ‘Sí’ o ‘No’. ‘¿Quieres que continúe? Sí o no quiero’”, insistió.

“Palabras más, palabras menos, eso es. Se deposita y se cuenta. Y ya se ve qué quiere el pueblo. Ese ejercicio es el más importante de todos. Ya lo hemos dicho muchísimas veces, es el pueblo el que decide y es muy importante por varias razones. Primero, porque se reafirma la democracia, porque es el poder del pueblo”, destacó.

El Presidente sostuvo que con este ejercicio además se reafirma el principio constitucional de que en todo momento el pueblo tiene derecho de cambiar su propio Gobierno. “Se reafirma el criterio de que el pueblo es soberano. El que manda. Y se reafirma también el principio de la democracia participativa, para que el pueblo sea en todo momento el que decida, el que tenga las riendas del poder en sus manos”, aseveró.

“Ayuda también para que nadie se siente absoluto. ‘No te creas mucho, porque puede haber una Revocación de Mandato y te podemos hacer a un lado porque te estás portando mal. Porque no estás entendiendo que te eligieron para mandar obedeciendo y estás ocupando el cargo para robar y actuar con autoritarismo’. Entonces para afuera”, ejemplificó.

Por último, el Presidente indicó que “es importantísimo el Presidente y el que la gente vaya y participe. A los conservadores y fifís no les gusta, porque los conozco bien. ‘Te conozco bacalao aunque vengas disfrazao’. Lo que no les gusta es que sea el pueblo el que mande. porque ellos se sentían los dueños de México. Entonces cómo el pueblo va a ser el protagonista principal de la historia. De cuándo acá, si nosotros éramos los que decidíamos, la cúpula, los potentados, los intelectuales alcahuetes”, concluyó.

Por otra parte, con un tono más ligero, López Obrador aseguró que está “aprovechando que no me han notificado que no se puede hablar”. “Estamos aprovechando. Pero cuando nos digan que ya no se puede hablar, no vamos a decir nada. Pero que se sepa que va a haber esta consulta y que va a ser un domingo, que no quita mucho tiempo”, expresó.

AMLO PROMETE IRSE SI PIERDE REVOCACIÓN

El Presidente además adelantó que, en su caso, dejará su puesto al frente del Gobierno mexicano aunque no se llegue al 40 por ciento de participación, el mínimo para hacer vinculante de acuerdo con la Constitución.

“En mi caso, aunque no se llegue al 40 por ciento, y hay que modificar el porcentaje, no al 40 sino ponerlo en el 30, dar todas las facilidades. Pero en mi caso, aunque no llegue al 40 y pierdo, si la gente dice que se vaya, me voy”, dijo.

“Por qué: porque no se puede gobernar sin el apoyo sin el respaldo del pueblo. Y menos cuando se está llevando a cabo una transformación. Si no tiene uno el apoyo del pueblo, no puede uno hacer nada”, explicó.

“Entonces, ojalá participen todos, para que se pase el 40 por ciento y así se tenga más legitimidad, también eso es importante. Cuando el pueblo dice ‘sí queremos que continúe’, fortalece al Gobierno”, finalizó.