Corte Suprema de EU mantendrá indefinidamente las restricciones al asilo de migrantes

Por Rebecca Santana y Elliot Spagat

Washigton, 27 de diciembre (AP).— La Corte Suprema de Estados Unidos mantendrá indefinidamente los límites al asilo que fueron impuestos durante la pandemia, frustrando las esperanzas de los defensores de la migración que habían estado esperando que se levantaran esta semana.

En un fallo el martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que su presidente, John Roberts, emitió la semana pasada. De acuerdo con la orden del máximo tribunal, el caso se someterá a discusión en febrero y la suspensión se mantendrá hasta que los jueces tomen una nueva determinación.

Defensores de los migrantes interpusieron una demanda para poner fin a la aplicación del Título 42. Dijeron que la política va en contra de las obligaciones estadounidenses e internacionales con las personas que huyen de la persecución. También han argumentado que la política es obsoleta debido a la mejoría en los tratamientos contra el coronavirus.

La decisión de la Corte Suprema se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que buscan la manera de brindarles atención.

En el fallo del martes se especificó que la Corte Suprema revisará el asunto de si los estados tienen derecho a intervenir en la disputa jurídica en torno al Título 42. El Gobierno federal y los defensores de los migrantes han alegado que los estados aguardaron demasiado para intervenir, e incluso si no hubieran esperado tanto, carecen de categoría jurídica para intervenir.

En un disentimiento, los jueces Neil Gorsuch y Ketanji Brown Jackson dijeron que, incluso si el máximo tribunal determinara que los estados tienen derecho a intervenir y el Título 42 hubiese sido adoptado legítimamente, “la emergencia con base en la cual se fundamentaban esas órdenes ha caducado hace tiempo”.

Los jueces señalaron que la “crisis fronteriza actual no es una crisis por el COVID”.

“Y las cortes no deberían estar dedicadas a perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia sólo porque funcionarios electos no han logrado resolver una emergencia distinta. Somos un tribunal de la ley, no creadores de políticas de último recurso”, escribieron los jueces.