Texas refuerza su frontera con México en El Paso ante la culminación del Título 42

Madrid, 27 Dic. (EUROPA PRESS).- El Gobierno de Texas ha reforzado la seguridad de la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso para evitar la entrada de migrantes en medio de la controversia por la política migratoria en Estados Unidos.

Dotaciones de la Guardia Nacional de Texas han ampliado la valla de alambre instalada en la línea fronteriza junto a la orilla de río Bravo, donde cada día cientos de migrantes tratan de entrar a Estados Unidos. Además, ha aumentado la presencia de agentes armados y vehículos en el puesto de vigilancia.

No obstante, según recoge el medio citado, los migrantes continúan llegando por ese tramo a Estados Unidos, donde la Patrulla Fronteriza los admite para realizar el ingreso de forma ordenada y transferirlos a los centros de detención del país.

Grateful for the Texas National Guard, serving our state and country on the border on Christmas day.

Their courage and commitment is unyielding. https://t.co/3Pg4j0C2j8

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) December 26, 2022