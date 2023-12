El padrón de desaparecidos no se redujo a 12 mil 377, eso es manipulación: Alcalde

La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dio un informe sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, en el cual explicó los avances y resultados obtenidos hasta diciembre de 2023.

Ciudad de México, 27 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, realizó la mañana de este miércoles algunas precisiones y dio más detalles del informe sobre la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada de Personas Desaparecidas, con la finalidad de exponer los avances, así como los datos y resultados obtenidos en el periodo de mayo a diciembre de 2023.

Sobre los principios básicos de la Estrategia Nacional, aclaró que, en primer lugar, no se ha borrado, ni se borrará ningún registro de desaparición, esto como respuesta a información que fue difundida en semanas anteriores y que, en palabras de Luisa María Alcalde, se construyó con datos manipulados.

Detalló que la Búsqueda Generalizada es una de las cinco estrategias de búsqueda definidas en el protocolo homologado de búsqueda, aprobado en octubre de 2022, la cual representa el primer esfuerzo en su tipo a nivel nacional.

Alcalde expuso los cinco tipos de estrategia de búsqueda que existen en el protocolo, donde figuran la búsqueda inmediata, individualizada, por patrones, generalizada y de familia. Todas ellas son complementarias, no alternativas, es decir, que la utilización de una no implica que las demás estrategias dejen de emplearse, explicó.

También ofreció un resumen de resultados de los registros de personas desaparecidas, con corte hasta el 22 de agosto del presente año, y que está conformado por un total de 110 mil 964 registros, suma que se compone de 16 mil 681 personas localizadas, 17 mil 843 personas ubicadas, es decir, que están ubicadas en las bases de datos y de las cuales se tienen indicios de que se encuentran vivas, pero no se ha logrado localizar; otras 26 mil 090 personas no se han podido identificar por falta de datos suficientes; mientras que 36 mil 022 se encuentran en registros identificados, pero no se cuenta con indicios para continuar con su búsqueda; y, finalmente, 12 mil 377 de los registros corresponden a denuncias confirmadas.