Aryna Sabalenka se corona en el Abierto de Australia tras derrotar a Rybakina

Por Howard Fendrich

MELBOURNE, Australia (AP).— Los saques fueron grandes, realmente grandes. Otros tiros también. Los puntos fueron rápidos, realmente rápidos: siete de 13 para aces.

Fue aparente de inmediato que la final femenina del Abierto de Australia entre Aryna Sabalenka y Elena Rybakina sería para quien pudiera mantener su saque en línea, recuperarse para los regresos y mantenerse firme en los momentos más estrechos.

Así resultó para Sabalenka, la bielorrusa de 24 años, que ganó su primer título de Grand Slam al dar la vuelta para superar a la campeona de Wimbledon por 4-6, 6-3, 6-4 en Melbourne Park el sábado, con 17 aces entre un total de 51 tiros ganadores para recuperse de siete dobles-faltas.

