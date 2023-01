VIDEO: Políticos piden que Pfizer aclare si está mutando el COVID para crear vacunas

Ciudad de México, 28 de enero (SinEmbargo).– Jordon Trishton Walker, director de Investigación y Desarrollo en Pfizer, confesó que la farmacéutica está “explorando” cómo lograr mutaciones en el virus COVID-19 para “generar nuevas vacunas”.

La declaración del directivo fue grabada con la cámara oculta de un periodista encubierto de la organización Project Veritas (que hace investigaciones desde 2011, bajo la dirección del periodista James O’Keefe).

"Don't tell anyone this…There is a risk…have to be very controlled to make sure this virus you mutate doesn't create something…the way that the virus started in Wuhan, to be honest." #DirectedEvolution pic.twitter.com/xaRvlD5qTo

BREAKING: @Pfizer Exploring "Mutating" COVID-19 Virus For New Vaccines

En el video se observa al directivo de Pfizer hablar sobre el tema presuntamente con el periodista encubierto:

Jordon: ¿Sabes cómo el virus sigue mutando? Bueno, una de las cosas que estamos explorando es, como, ¿por qué no lo mutamos nosotros mismos para poder centrarnos, para poder crear, desarrollar nuevas vacunas, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer eso. Sin embargo, si vamos a hacer eso, existe el riesgo de que, como pueden imaginar, nadie quiera tener una compañía farmacéutica que mute el virus. Entonces, pensamos, ¿queremos hacer esto? Entonces, esa es una de las cosas que estamos considerando para el futuro, tal vez vamos a crear nuevas versiones de la vacuna y cosas así.

Periodista: Está bien. Entonces, ¿Pfizer finalmente está pensando en mutar COVID?

Jordon: Bueno, eso no es lo que le decimos al público. No.

Luego de la publicación de este video, políticos republicanos enviaron peticiones para que Pfizer explique al Congreso de Estados Unidos y se inicie una investigación oficial.

El Senador estadounidense Ron Johnson expresó en su cuenta de Twitter: “Es hora de que el Congreso investigue a fondo a los fabricantes de vacunas y todo el proceso de aprobación de la vacuna COVID”.

Federal health agencies have been captured by Big Pharma and grossly derelict in their duties throughout the pandemic.

It’s time for Congress to thoroughly investigate vaccine manufacturers and the entire COVID vaccine approval process. https://t.co/SLcR7tVH9r

— Senator Ron Johnson (@SenRonJohnson) January 26, 2023